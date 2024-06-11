https://1prime.ru/20240611/ipoteka-849078431.html

СМИ: ряд банков не хотят повышать первоначальный взнос по льготной ипотеке

СМИ: ряд банков не хотят повышать первоначальный взнос по льготной ипотеке - 11.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: ряд банков не хотят повышать первоначальный взнос по льготной ипотеке

Повышать первоначальный взнос по льготным ипотечным программам не планируют "Абсолют банк", банк "Дом.РФ", Совкомбанк, Новикомбанк, "МТС банк", сообщили РИА... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:40+0300

2024-06-11T16:40+0300

2024-06-11T16:40+0300

экономика

банки

первоначальный взнос

льготная ипотека

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Повышать первоначальный взнос по льготным ипотечным программам не планируют "Абсолют банк", банк "Дом.РФ", Совкомбанк, Новикомбанк, "МТС банк", сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. Ранее ВТБ сообщил о повышении с 11 июня первого взноса по ряду льготных ипотечных программ - ипотеке с господдержкой-2020, Дальневосточной и Арктической ипотеке, ИТ-ипотеке. Однако это решение, как отмечалось, не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. "Что касается собственных рыночных программ банка, взнос начинается от 15%, на текущий момент мы не планируем его пересматривать", - сказал РИА Новости вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов. Топ-менеджер при этом уточнил, что минимальный размер первоначального взноса в рамках льготных ипотечных программ установлен соответствующими нормативными правовыми актами и напомнил, что для "Семейной", "Дальневосточной и Арктической ипотеки" и программы для ИТ-специалистов он составляет от 20% от стоимости жилья, для "Льготной на новостройки" - от 30%. Также о том, что не планируют повышать первоначальный взнос по льготным ипотечным программам, сообщили в "Абсолют банке", "МТС банке" Новикомбанке и Совкомбанке. "В настоящее время по госпрограммам действуют минимальные требования к первоначальному взносу в соответствии с условиями программ", - добавили в "Абсолют банке".

https://1prime.ru/20240610/ipoteka-849021401.html

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банки, первоначальный взнос, льготная ипотека