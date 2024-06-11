https://1prime.ru/20240611/iran-849057405.html

В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном

В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном - 11.06.2024, ПРАЙМ

В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном

Работу над договором между Москвой и Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановили из-за проблем у иранских партнеров, рассказал агентству РИА Новости... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:33+0300

2024-06-11T10:33+0300

2024-06-11T10:33+0300

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ТЕГЕРАН, 11 июн – ПРАЙМ. Работу над договором между Москвой и Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановили из-за проблем у иранских партнеров, рассказал агентству РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По словам дипломата, решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве никогда не утрачивало своей силы. Он также назвал документ стратегическим решением руководства двух стран. "Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", - добавил Кабулов. Ранее дипломат отмечал, что иранская сторона внесла ряд поправок в документ, из-за чего он проходит новый процесс согласования.

https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html

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