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В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном
В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном - 11.06.2024, ПРАЙМ
В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном
Работу над договором между Москвой и Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановили из-за проблем у иранских партнеров, рассказал агентству РИА Новости... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:33+0300
2024-06-11T10:33+0300
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ТЕГЕРАН, 11 июн – ПРАЙМ. Работу над договором между Москвой и Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановили из-за проблем у иранских партнеров, рассказал агентству РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По словам дипломата, решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве никогда не утрачивало своей силы. Он также назвал документ стратегическим решением руководства двух стран. "Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", - добавил Кабулов. Ранее дипломат отмечал, что иранская сторона внесла ряд поправок в документ, из-за чего он проходит новый процесс согласования.
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россия, иран, мид рф
РОССИЯ, ИРАН, МИД РФ
10:33 11.06.2024
 
В МИД заявили о приостановке подготовки соглашения с Ираном

МИД: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановили из-за проблем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ТЕГЕРАН, 11 июн – ПРАЙМ. Работу над договором между Москвой и Тегераном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановили из-за проблем у иранских партнеров, рассказал агентству РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
По словам дипломата, решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве никогда не утрачивало своей силы. Он также назвал документ стратегическим решением руководства двух стран.
"Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", - добавил Кабулов.
Ранее дипломат отмечал, что иранская сторона внесла ряд поправок в документ, из-за чего он проходит новый процесс согласования.
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