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В Иране заявили о завершающей стадии дедолларизации в рамках БРИКС - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Иране заявили о завершающей стадии дедолларизации в рамках БРИКС
В Иране заявили о завершающей стадии дедолларизации в рамках БРИКС - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Иране заявили о завершающей стадии дедолларизации в рамках БРИКС
Создание единой валюты и дедолларизация торгово-экономического оборота - стратегия, стоящая на повестке дня стран-членов БРИКС, министерства финансов... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:37+0300
2024-06-11T15:45+0300
брикс
экономика
иран
дедолларизация
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Создание единой валюты и дедолларизация торгово-экономического оборота - стратегия, стоящая на повестке дня стран-членов БРИКС, министерства финансов государств, входящих в объединение, завершают работу над этим процессом, заявил во вторник в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни."Вопрос создания единой валюты и дедолларизации торгово-экономического оборота стран-членов БРИКС является стратегией, стоящей на повестке дня стран-членов БРИКС. Министерства финансов стран-членов объединения находятся на стадии завершения этого процесса в рамках программы БРИКС", - сказал Багери Кяни.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов: в нее теперь, помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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брикс, иран, дедолларизация
БРИКС, Экономика, ИРАН, дедолларизация
15:37 11.06.2024 (обновлено: 15:45 11.06.2024)
 
В Иране заявили о завершающей стадии дедолларизации в рамках БРИКС

Кяни: минфины БРИКС внедряют стратегию дедолларизации торгово-экономического оборота

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Создание единой валюты и дедолларизация торгово-экономического оборота - стратегия, стоящая на повестке дня стран-членов БРИКС, министерства финансов государств, входящих в объединение, завершают работу над этим процессом, заявил во вторник в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"Вопрос создания единой валюты и дедолларизации торгово-экономического оборота стран-членов БРИКС является стратегией, стоящей на повестке дня стран-членов БРИКС. Министерства финансов стран-членов объединения находятся на стадии завершения этого процесса в рамках программы БРИКС", - сказал Багери Кяни.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов: в нее теперь, помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
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