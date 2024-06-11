Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/iran-849073727.html
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС
Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:51+0300
2024-06-11T15:52+0300
экономика
брикс
экономика ирана
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_0:0:4491:2527_1920x0_80_0_0_1a4328d94edaba4df5784ca7be4f4870.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни."С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни.Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой".Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928911_150:0:4342:3144_1920x0_80_0_0_d727b5ffc6f790802df598677d2a4e6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, экономика ирана, иран
Экономика, БРИКС, экономика Ирана, ИРАН
15:51 11.06.2024 (обновлено: 15:52 11.06.2024)
 
В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС

МИД Ирана: вступление в БРИКС уже принесло Тегерану пользу в реализации целей

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© AFP / STR
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
"С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни.
Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
Открыта книга соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада
6 июня, 17:11
 
ЭкономикаБРИКСэкономика ИранаИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала