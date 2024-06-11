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В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС

В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Иране отметили пользу от вступления в БРИКС

Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:51+0300

2024-06-11T15:51+0300

2024-06-11T15:52+0300

экономика

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экономика ирана

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Иран за полгода членства в БРИКС смог использовать возможности этого объединения для реализации своих целей, заявил РИА Новости и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни."С момента начала официального членства Ирана в БРИКС Тегеран смог использовать различные возможности этого объединения для достижения своих целей", - сказал Багери Кяни.Исполняющий обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера предложение, сделанное ЮАР ныне покойным президентом Ирана Эбрахимом Раиси: тот предложил провести встречу глав стран-членов БРИКС, посвященную ситуации в секторе Газа. Состоявшаяся встреча не имела прецедентов, так как, по словам Багери Кяни, впервые "объединение, основные задачи которого лежат в экономической и торговой сферах, занялось важной международной неэкономической и некоммерческой проблемой".Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

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брикс, экономика ирана, иран