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В России растет число IT-компаний - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В России растет число IT-компаний
В России растет число IT-компаний - 11.06.2024, ПРАЙМ
В России растет число IT-компаний
Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14% - в январе 2022 года их было чуть более 190 тысяч, а к июню 2024 года стало почти 217 тысяч, рассказал | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:08+0300
2024-06-11T08:08+0300
экономика
россия
it-компании
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14% - в январе 2022 года их было чуть более 190 тысяч, а к июню 2024 года стало почти 217 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 глава экосистемы "Контур" Михаил Сродных. "Мы подсчитали, что с 1 января 2022 года и до практически сегодняшнего дня количество компаний в IT-отрасли увеличилось на 14,17%, было 190 тысяч 62 организации, а к июню 2024 года стало 216 тысяч 993. То есть прибавилось 26 тысяч 931 компания", - рассказал Сродных. Он отметил, что в лидерах Москва (50,6 тысячи) и Петербург (19,2 тысячи). За ними идет Подмосковье (16,7 тысячи), потом Краснодарский край (7,2 тысячи), и замыкает пятерку – Свердловская область (6,6 тысячи). При этом, если смотреть по активности прироста IT-компаний, то он, по данным аналитики компании, отмечается в новых регионах: в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках - с января 2022 года количество таких компаний увеличилось с единиц до нескольких сотен. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск.
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россия, it-компании
Экономика, РОССИЯ, IT-компании
08:08 11.06.2024
 
В России растет число IT-компаний

Глава "Контур": число IT-компаний в РФ за 2,5 года выросло на 14% - до 217 тыс

© Unsplash/Shamin HakyПрограммирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность
© Unsplash/Shamin Haky
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14% - в январе 2022 года их было чуть более 190 тысяч, а к июню 2024 года стало почти 217 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 глава экосистемы "Контур" Михаил Сродных.
"Мы подсчитали, что с 1 января 2022 года и до практически сегодняшнего дня количество компаний в IT-отрасли увеличилось на 14,17%, было 190 тысяч 62 организации, а к июню 2024 года стало 216 тысяч 993. То есть прибавилось 26 тысяч 931 компания", - рассказал Сродных.
Он отметил, что в лидерах Москва (50,6 тысячи) и Петербург (19,2 тысячи). За ними идет Подмосковье (16,7 тысячи), потом Краснодарский край (7,2 тысячи), и замыкает пятерку – Свердловская область (6,6 тысячи).
При этом, если смотреть по активности прироста IT-компаний, то он, по данным аналитики компании, отмечается в новых регионах: в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках - с января 2022 года количество таких компаний увеличилось с единиц до нескольких сотен.
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯIT-компании
 
 
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