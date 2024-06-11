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В России растет число IT-компаний

В России растет число IT-компаний - 11.06.2024, ПРАЙМ

В России растет число IT-компаний

Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14% - в январе 2022 года их было чуть более 190 тысяч, а к июню 2024 года стало почти 217 тысяч, рассказал | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:08+0300

2024-06-11T08:08+0300

2024-06-11T08:08+0300

экономика

россия

it-компании

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Число IT-компаний в России за 2,5 года увеличилось на 14% - в январе 2022 года их было чуть более 190 тысяч, а к июню 2024 года стало почти 217 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 глава экосистемы "Контур" Михаил Сродных. "Мы подсчитали, что с 1 января 2022 года и до практически сегодняшнего дня количество компаний в IT-отрасли увеличилось на 14,17%, было 190 тысяч 62 организации, а к июню 2024 года стало 216 тысяч 993. То есть прибавилось 26 тысяч 931 компания", - рассказал Сродных. Он отметил, что в лидерах Москва (50,6 тысячи) и Петербург (19,2 тысячи). За ними идет Подмосковье (16,7 тысячи), потом Краснодарский край (7,2 тысячи), и замыкает пятерку – Свердловская область (6,6 тысячи). При этом, если смотреть по активности прироста IT-компаний, то он, по данным аналитики компании, отмечается в новых регионах: в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках - с января 2022 года количество таких компаний увеличилось с единиц до нескольких сотен. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск.

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россия, it-компании