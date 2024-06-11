https://1prime.ru/20240611/izmeneniya-849060808.html

Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину

Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину - 11.06.2024, ПРАЙМ

Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину

Приводящие к эскалации действия Вашингтона и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:45+0300

2024-06-11T11:45+0300

2024-06-11T11:58+0300

политика

ядерное оружие

нато

россия

запад

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Приводящие к эскалации действия Вашингтона и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, опыт предварительного освещения возможных изменений в России отсутствует."Могу сказать только, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", — подчеркнул Рябков.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, не исключал возможности пересмотря ядерной доктрины.

https://1prime.ru/20240610/atom-849022788.html

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ядерное оружие, нато, россия, запад