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Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину
Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину - 11.06.2024, ПРАЙМ
Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину
Приводящие к эскалации действия Вашингтона и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:45+0300
2024-06-11T11:45+0300
2024-06-11T11:58+0300
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Приводящие к эскалации действия Вашингтона и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, опыт предварительного освещения возможных изменений в России отсутствует."Могу сказать только, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", — подчеркнул Рябков.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, не исключал возможности пересмотря ядерной доктрины.
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Политика, ядерное оружие, НАТО, РОССИЯ, ЗАПАД
Рябков оценил перспективы внесения изменений в российскую ядерную доктрину
Рябков: обстановка в мире имеет тенденцию к дальнейшему осложнению
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Приводящие к эскалации действия Вашингтона и НАТО ставят перед Москвой вопрос о необходимости приведения ее базовых документов в области ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, опыт предварительного освещения возможных изменений в России отсутствует.
"Могу сказать только, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями", — подчеркнул Рябков.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, не исключал возможности пересмотря ядерной доктрины.
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