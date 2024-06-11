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ФАС выявила картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта - 11.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта
ФАС выявила картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта - 11.06.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор с участием компаний "Стройкапиталлгрупп" и "Промпесок" на 1,6 миллиарда рублей при... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:41+0300
2024-06-11T11:41+0300
экономика
нацпроекты
дорожное строительство
фас рф
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор с участием компаний "Стройкапиталлгрупп" и "Промпесок" на 1,6 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает ведомство. "Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СтройКапиталлГрупп" и ООО "ПромПесок". Признаки нарушения обнаружены на торгах в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля", - говорится в сообщении. ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и капитальный ремонт автомобильных дорог. Торги проводились на территории Рязанской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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нацпроекты, дорожное строительство, фас рф
Экономика, нацпроекты, дорожное строительство, ФАС РФ
11:41 11.06.2024
 
ФАС выявила картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта

ФАС выявила картельный сговор на 1,6 млрд р при реализации дорожного нацпроекта

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор с участием компаний "Стройкапиталлгрупп" и "Промпесок" на 1,6 миллиарда рублей при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает ведомство.
"Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СтройКапиталлГрупп" и ООО "ПромПесок". Признаки нарушения обнаружены на торгах в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля", - говорится в сообщении.
ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и капитальный ремонт автомобильных дорог. Торги проводились на территории Рязанской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Ведомство уточняет, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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