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В МИД назвали условие, при котором ХАМАС освободит двух россиян - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали условие, при котором ХАМАС освободит двух россиян
В МИД назвали условие, при котором ХАМАС освободит двух россиян - 11.06.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали условие, при котором ХАМАС освободит двух россиян
Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" освободит двух россиян, если в секторе Газа прекратятся боевые действия, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T22:04+0300
2024-06-11T22:04+0300
политика
заложники
хамас
палестино-израильский конфликт
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — ПРАЙМ. Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" освободит двух россиян, если в секторе Газа прекратятся боевые действия, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.По его словам, состоялся его телефонный разговор с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения оставшихся двух россиян."(Осталось) два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан, они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно превращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК", — отметил Богданов журналистам. Москва надеется, что для освобождения пленников понадобится "хотя бы затишье", заключил дипломат.ХАМАС ранее сообщало о пленении десятков израильских солдат и офицеров. По словам члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу-Марзукы, в секторе Газа удерживаются более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных. Глава политбюро движения Исмаил Хания подчеркивал, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Позднее глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду сектора Газа снимут только после освобождения пленных.
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заложники, хамас, палестино-израильский конфликт
Политика, заложники, ХАМАС, палестино-израильский конфликт
22:04 11.06.2024
 
В МИД назвали условие, при котором ХАМАС освободит двух россиян

Замглавы МИД: ХАМАС освободит двух россиян, если огонь в Газе прекратится

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — ПРАЙМ. Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" освободит двух россиян, если в секторе Газа прекратятся боевые действия, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
По его словам, состоялся его телефонный разговор с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения оставшихся двух россиян.
"(Осталось) два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан, они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно превращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК", — отметил Богданов журналистам.
Москва надеется, что для освобождения пленников понадобится "хотя бы затишье", заключил дипломат.
Флаги США
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
20 мая, 21:11
ХАМАС ранее сообщало о пленении десятков израильских солдат и офицеров. По словам члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу-Марзукы, в секторе Газа удерживаются более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных. Глава политбюро движения Исмаил Хания подчеркивал, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Позднее глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду сектора Газа снимут только после освобождения пленных.
 
ПолитиказаложникиХАМАСпалестино-израильский конфликт
 
 
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