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Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию

Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию - 11.06.2024, ПРАЙМ

Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию

Доставка грузов по железной дороге из Китая в Россию начала задерживаться с конца мая из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, в июне ситуация... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:09+0300

2024-06-11T05:09+0300

2024-06-11T05:09+0300

экономика

китай

россия

грузы

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Доставка грузов по железной дороге из Китая в Россию начала задерживаться с конца мая из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, в июне ситуация усугубляется, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. "В конце мая стали наблюдаться задержки в отправке поездов из Китая в Россию. По данным Asia Import Group, это связано с тем, что ж/д станции в КНР не справляются с большим потоком грузов. Проблема возникла и из-за нехватки контейнеров. По словам наших китайских партнеров, в июне ситуация усугубляется. Задержки выхода поездов со станций в Китае, следующих в сторону Москвы и Екатеринбурга, могут составлять две недели, а в некоторых случаях и больше", - отметили в компании. Так, задержка отправок на станции Чэнду может достигать 14 дней, а в Сиане – три недели. В Asia Import Group добавили, что грузопоток из Китая весной временно снижался из-за проблем с расчетами. Однако уже со второй половины мая многие российские компании нашли пути производить расчеты с Китаем, в частности, через зарубежных агентов.

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китай

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китай, россия, грузы