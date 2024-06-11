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Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию
Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию - 11.06.2024, ПРАЙМ
Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию
Доставка грузов по железной дороге из Китая в Россию начала задерживаться с конца мая из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, в июне ситуация... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T05:09+0300
2024-06-11T05:09+0300
2024-06-11T05:09+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Доставка грузов по железной дороге из Китая в Россию начала задерживаться с конца мая из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, в июне ситуация усугубляется, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. "В конце мая стали наблюдаться задержки в отправке поездов из Китая в Россию. По данным Asia Import Group, это связано с тем, что ж/д станции в КНР не справляются с большим потоком грузов. Проблема возникла и из-за нехватки контейнеров. По словам наших китайских партнеров, в июне ситуация усугубляется. Задержки выхода поездов со станций в Китае, следующих в сторону Москвы и Екатеринбурга, могут составлять две недели, а в некоторых случаях и больше", - отметили в компании. Так, задержка отправок на станции Чэнду может достигать 14 дней, а в Сиане – три недели. В Asia Import Group добавили, что грузопоток из Китая весной временно снижался из-за проблем с расчетами. Однако уже со второй половины мая многие российские компании нашли пути производить расчеты с Китаем, в частности, через зарубежных агентов.
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китай, россия, грузы
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, грузы
Зафиксирована задержка ж/д грузов из Китая в Россию
Asia Import Group: ж/д грузы из Китая в РФ начали задерживаться с конца мая
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Доставка грузов по железной дороге из Китая в Россию начала задерживаться с конца мая из-за большого грузопотока и нехватки контейнеров, в июне ситуация усугубляется, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.
"В конце мая стали наблюдаться задержки в отправке поездов из Китая в Россию. По данным Asia Import Group, это связано с тем, что ж/д станции в КНР не справляются с большим потоком грузов. Проблема возникла и из-за нехватки контейнеров. По словам наших китайских партнеров, в июне ситуация усугубляется. Задержки выхода поездов со станций в Китае, следующих в сторону Москвы и Екатеринбурга, могут составлять две недели, а в некоторых случаях и больше", - отметили в компании.
Так, задержка отправок на станции Чэнду может достигать 14 дней, а в Сиане – три недели.
Поставки свинины из России в Китай могут достичь 100 тыс тонн
В Asia Import Group добавили, что грузопоток из Китая весной временно снижался из-за проблем с расчетами. Однако уже со второй половины мая многие российские компании нашли пути производить расчеты с Китаем, в частности, через зарубежных агентов.