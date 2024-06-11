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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240611/kitay-849077466.html
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:34+0300
2024-06-11T16:34+0300
экономика
всемирный банк
китай
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП КНР в реальном выражении, как ожидается, составит 4,8%. Это на 0,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Как отмечает Всемирный банк, улучшение прогноза связано с более высоким уровнем деловой активности, в особенности экспорта. В 2025 году ВБ прогнозирует рост китайской экономики на 4,1%. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз понижен на 0,2 процентного пункта из-за ожидаемого сокращения инвестиционной активности. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост ВВП Китая в реальном выражении составит 4%. Рост китайской экономики в 2023 году, по оценке ВБ, составил 5,2%.
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всемирный банк, китай, ввп китая
Экономика, Всемирный банк, КИТАЙ, ВВП Китая
16:34 11.06.2024
 
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,8%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП КНР в реальном выражении, как ожидается, составит 4,8%. Это на 0,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе.
Как отмечает Всемирный банк, улучшение прогноза связано с более высоким уровнем деловой активности, в особенности экспорта.
В 2025 году ВБ прогнозирует рост китайской экономики на 4,1%. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз понижен на 0,2 процентного пункта из-за ожидаемого сокращения инвестиционной активности.
В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост ВВП Китая в реальном выражении составит 4%.
Рост китайской экономики в 2023 году, по оценке ВБ, составил 5,2%.
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ЭкономикаВсемирный банкКИТАЙВВП Китая
 
 
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