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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:34+0300

2024-06-11T16:34+0300

2024-06-11T16:34+0300

экономика

всемирный банк

китай

ввп китая

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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП КНР в реальном выражении, как ожидается, составит 4,8%. Это на 0,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Как отмечает Всемирный банк, улучшение прогноза связано с более высоким уровнем деловой активности, в особенности экспорта. В 2025 году ВБ прогнозирует рост китайской экономики на 4,1%. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз понижен на 0,2 процентного пункта из-за ожидаемого сокращения инвестиционной активности. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост ВВП Китая в реальном выражении составит 4%. Рост китайской экономики в 2023 году, по оценке ВБ, составил 5,2%.

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всемирный банк, китай, ввп китая