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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:34+0300
2024-06-11T16:34+0300
2024-06-11T16:34+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП КНР в реальном выражении, как ожидается, составит 4,8%. Это на 0,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Как отмечает Всемирный банк, улучшение прогноза связано с более высоким уровнем деловой активности, в особенности экспорта. В 2025 году ВБ прогнозирует рост китайской экономики на 4,1%. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз понижен на 0,2 процентного пункта из-за ожидаемого сокращения инвестиционной активности. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост ВВП Китая в реальном выражении составит 4%. Рост китайской экономики в 2023 году, по оценке ВБ, составил 5,2%.
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всемирный банк, китай, ввп китая
Экономика, Всемирный банк, КИТАЙ, ВВП Китая
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 4,8%
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8%, но понизил на 2025 год – до 4,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП КНР в реальном выражении, как ожидается, составит 4,8%. Это на 0,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе.
Как отмечает Всемирный банк, улучшение прогноза связано с более высоким уровнем деловой активности, в особенности экспорта.
В 2025 году ВБ прогнозирует рост китайской экономики на 4,1%. По сравнению с предыдущей оценкой прогноз понижен на 0,2 процентного пункта из-за ожидаемого сокращения инвестиционной активности.
В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост ВВП Китая в реальном выражении составит 4%.
Рост китайской экономики в 2023 году, по оценке ВБ, составил 5,2%.
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