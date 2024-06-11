https://1prime.ru/20240611/konferentsiya-849066461.html

"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине

"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине

"Мирная конференция" по Украине в Швейцарии уже провалилась. Таким мнением с телеканалом RT поделился отставной офицер разведки морской пехоты США и военный... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:05+0300

2024-06-11T14:05+0300

2024-06-11T14:06+0300

политика

россия

украина

сша

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb686e1e8480fb690995d6e7790d4c2e.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. "Мирная конференция" по Украине в Швейцарии уже провалилась. Таким мнением с телеканалом RT поделился отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер."Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись", — заявил Риттер.По словам бывшего офицера, Соединенные Штаты не смогут достичь своей желаемой цели с помощью своей политики.Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.

https://1prime.ru/20240610/shveytsariya-849032689.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, политика