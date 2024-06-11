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"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
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"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине
"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине
"Мирная конференция" по Украине в Швейцарии уже провалилась. Таким мнением с телеканалом RT поделился отставной офицер разведки морской пехоты США и военный... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:05+0300
2024-06-11T14:06+0300
политика
россия
украина
сша
политика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. "Мирная конференция" по Украине в Швейцарии уже провалилась. Таким мнением с телеканалом RT поделился отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер."Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись", — заявил Риттер.По словам бывшего офицера, Соединенные Штаты не смогут достичь своей желаемой цели с помощью своей политики.Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
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россия, украина, сша, политика
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, политика
14:05 11.06.2024 (обновлено: 14:06 11.06.2024)
 
"Даже не начавшись". В США сообщили ужасные новости Украине

Риттер: конференция по Украине в Швейцарии терпит крах, даже не начавшись

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. "Мирная конференция" по Украине в Швейцарии уже провалилась. Таким мнением с телеканалом RT поделился отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись", — заявил Риттер.
По словам бывшего офицера, Соединенные Штаты не смогут достичь своей желаемой цели с помощью своей политики.
Конференция должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В конференции по Украине примут участие 90 стран и организаций
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