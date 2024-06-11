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В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори - 11.06.2024, ПРАЙМ
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
В РФ решили проблемы с обеспеченностью вакциной против кори. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:20+0300
2024-06-11T08:20+0300
2024-06-11T08:20+0300
роспотребнадзор
корь
вакцинация
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. В РФ решили проблемы с обеспеченностью вакциной против кори. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", — заявила она. По ее словам, противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, в том числе, если это нужно, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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роспотребнадзор, корь, вакцинация, анна попова
Роспотребнадзор, корь, вакцинация, Анна Попова
В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори
Попова: проблемы с обеспеченностью вакциной от кори в РФ устранены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. В РФ решили проблемы с обеспеченностью вакциной против кори. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", — заявила она.
По ее словам, противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, в том числе, если это нужно, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
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