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В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори

В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори - 11.06.2024, ПРАЙМ

В России устранили проблемы с обеспеченностью вакциной от кори

В РФ решили проблемы с обеспеченностью вакциной против кори. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:20+0300

2024-06-11T08:20+0300

2024-06-11T08:20+0300

роспотребнадзор

корь

вакцинация

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – ПРАЙМ. В РФ решили проблемы с обеспеченностью вакциной против кори. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Коллеги в субъектах тоже эффективно справляются. Проблемы с обеспеченностью вакциной устранены", — заявила она. По ее словам, противоэпидемические мероприятия организуются по первому случаю заболевания, в том числе, если это нужно, приостановку учебного процесса в образовательных учреждениях с целью предупреждения распространения заболевания. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848216758.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роспотребнадзор, корь, вакцинация, анна попова