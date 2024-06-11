https://1prime.ru/20240611/korabli-849062913.html

Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу

Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу - 11.06.2024, ПРАЙМ

Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу

Отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом агентству РИА Новости сообщил главком ВМФ России Александр... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:25+0300

2024-06-11T12:25+0300

2024-06-11T12:37+0300

россия

куба

корабли

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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн - ПРАЙМ. Отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом агентству РИА Новости сообщил главком ВМФ России Александр Моисеев."Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", — отметил он.По словам Моисеева, флагманом отряда является современно вооруженный фрегат.Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", зайдет в порт Гаваны 12-17 июня.СМИ также отмечали, что все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.

https://1prime.ru/20240606/perebroska-848913608.html

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россия, куба, корабли