Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240611/korabli-849062913.html
Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу
Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу - 11.06.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу
Отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом агентству РИА Новости сообщил главком ВМФ России Александр... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:25+0300
2024-06-11T12:37+0300
россия
куба
корабли
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062314_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_360c9321c20cd688fd4edb879c5d17dc.jpg
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн - ПРАЙМ. Отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом агентству РИА Новости сообщил главком ВМФ России Александр Моисеев."Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", — отметил он.По словам Моисеева, флагманом отряда является современно вооруженный фрегат.Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", зайдет в порт Гаваны 12-17 июня.СМИ также отмечали, что все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.
https://1prime.ru/20240606/perebroska-848913608.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062314_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c2b248d9fa78d8c0583901323d0e7b56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, корабли
РОССИЯ, КУБА, корабли
12:25 11.06.2024 (обновлено: 12:37 11.06.2024)
 
Стали известны сроки прибытия российских военных кораблей на Кубу

Главком ВМФ: отряд кораблей ВМФ России 12 июня зайдет на Кубу

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Горшков" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Горшков ВМФ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 11 июн - ПРАЙМ. Отряд российских кораблей 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом агентству РИА Новости сообщил главком ВМФ России Александр Моисеев.
"Двенадцатого числа отряд боевых кораблей Северного флота, это публичная информация, да это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой", — отметил он.
По словам Моисеева, флагманом отряда является современно вооруженный фрегат.
Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей, включая фрегат "Адмирал Горшков" и атомную подводную лодку "Казань", зайдет в порт Гаваны 12-17 июня.
СМИ также отмечали, что все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.
Вид на Карибское море - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США
6 июня, 14:35
 
РОССИЯКУБАкорабли
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала