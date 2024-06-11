https://1prime.ru/20240611/koronavirus-849049235.html

Попова предупредила о новых мутациях коронавируса

Попова предупредила о новых мутациях коронавируса - 11.06.2024, ПРАЙМ

Попова предупредила о новых мутациях коронавируса

Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T06:04+0300

2024-06-11T06:04+0300

2024-06-11T06:13+0300

роспотребнадзор

анна попова

коронавирус

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МОСКВА, 11 июн – ПАЙМ. Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро, - отметила Попова. - Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний". По словам главы надзорного ведомства, система мониторинга способна выявлять даже единичные новые варианты коронавируса. В ходе проекта "Санитарный щит" центры секвенирования Роспотребнадзора ведут углубленные молекулярно-генетические исследования. Каждую неделю исследуются не менее 500-700 проб из всех российских регионов. При этом Попова отметила, что на текущий момент в Российской Федерации в наибольшей степени распространен вариант "омикрон". Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240205/842988099.html

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роспотребнадзор, анна попова, коронавирус