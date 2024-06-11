https://1prime.ru/20240611/koronavirus-849049235.html
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса - 11.06.2024, ПРАЙМ
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса
Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T06:04+0300
2024-06-11T06:04+0300
2024-06-11T06:13+0300
роспотребнадзор
анна попова
коронавирус
https://cdnn.1prime.ru/img/83535/73/835357376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c6b9b66a575dadde4be6f2b007b294e0.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПАЙМ. Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро, - отметила Попова. - Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний". По словам главы надзорного ведомства, система мониторинга способна выявлять даже единичные новые варианты коронавируса. В ходе проекта "Санитарный щит" центры секвенирования Роспотребнадзора ведут углубленные молекулярно-генетические исследования. Каждую неделю исследуются не менее 500-700 проб из всех российских регионов. При этом Попова отметила, что на текущий момент в Российской Федерации в наибольшей степени распространен вариант "омикрон". Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240205/842988099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83535/73/835357376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9e16c4950896a37157b372d2cd261e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, анна попова, коронавирус
Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса
Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний - вирус стал быстро меняться
МОСКВА, 11 июн – ПАЙМ. Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро, - отметила Попова. - Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний".
По словам главы надзорного ведомства, система мониторинга способна выявлять даже единичные новые варианты коронавируса. В ходе проекта "Санитарный щит" центры секвенирования Роспотребнадзора ведут углубленные молекулярно-генетические исследования. Каждую неделю исследуются не менее 500-700 проб из всех российских регионов.
При этом Попова отметила, что на текущий момент в Российской Федерации в наибольшей степени распространен вариант "омикрон".
Роспотребнадзор проверил икру после информации о нарушениях
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.