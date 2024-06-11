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Попова предупредила о новых мутациях коронавируса - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Попова предупредила о новых мутациях коронавируса
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса - 11.06.2024, ПРАЙМ
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса
Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T06:04+0300
2024-06-11T06:13+0300
роспотребнадзор
анна попова
коронавирус
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МОСКВА, 11 июн – ПАЙМ. Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро, - отметила Попова. - Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний". По словам главы надзорного ведомства, система мониторинга способна выявлять даже единичные новые варианты коронавируса. В ходе проекта "Санитарный щит" центры секвенирования Роспотребнадзора ведут углубленные молекулярно-генетические исследования. Каждую неделю исследуются не менее 500-700 проб из всех российских регионов. При этом Попова отметила, что на текущий момент в Российской Федерации в наибольшей степени распространен вариант "омикрон". Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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роспотребнадзор, анна попова, коронавирус
Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
06:04 11.06.2024 (обновлено: 06:13 11.06.2024)
 
Попова предупредила о новых мутациях коронавируса

Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний - вирус стал быстро меняться

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн – ПАЙМ. Вариант коронавируса FLiRT - не последний, вирус стал очень быстро изменяться. Об этом на полях ПМЭФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро, - отметила Попова. - Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний".
По словам главы надзорного ведомства, система мониторинга способна выявлять даже единичные новые варианты коронавируса. В ходе проекта "Санитарный щит" центры секвенирования Роспотребнадзора ведут углубленные молекулярно-генетические исследования. Каждую неделю исследуются не менее 500-700 проб из всех российских регионов.
При этом Попова отметила, что на текущий момент в Российской Федерации в наибольшей степени распространен вариант "омикрон".
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Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
 
 
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