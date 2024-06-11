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Бортников вновь заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Бортников вновь заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - 11.06.2024, ПРАЙМ

Бортников вновь заявил о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Спецслужбы РФ установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор ФСБ России... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:41+0300

2024-06-11T12:41+0300

2024-06-11T12:52+0300

политика

крокус сити холл

теракт

гур мо украины

фсб

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Спецслужбы РФ установили причастность военной разведки Украины к организации теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. "Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", — заявил он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета. По его словам, спецслужбы Украины и Запада расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений на территории РФ и содействуют подготовке и оснащению международных террористических организаций. В мае в ходе заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Бишкеке Бортников сообщил, что "непосредственное отношение" к теракту в "Крокусе" "имеет военная разведка Украины". 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

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крокус сити холл, теракт, гур мо украины, фсб