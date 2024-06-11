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В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России
В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России
Самолет Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности, экипаж погиб, передает МО | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T07:53+0300
2024-06-11T07:58+0300
происшествия
северная осетия
су-34
крушение
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности, экипаж погиб, передает МО РФ. Как указывается в сообщении, "в Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России". В Минобороны РФ уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не произошло, но экипаж погиб. При этом в оборонном ведомстве отметили, что предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность, на место ЧП вылетела комиссия ВКС РФ России.
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северная осетия, су-34, крушение
Происшествия, Северная Осетия, СУ-34, крушение
07:53 11.06.2024 (обновлено: 07:58 11.06.2024)
 
В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

МО РФ: в Северной Осетии разбился Су-34 ВКС РФ , экипаж погиб

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности, экипаж погиб, передает МО РФ.
Как указывается в сообщении, "в Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России".
В Минобороны РФ уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не произошло, но экипаж погиб.
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При этом в оборонном ведомстве отметили, что предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность, на место ЧП вылетела комиссия ВКС РФ России.
 
ПроисшествияСеверная ОсетияСУ-34крушение
 
 
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