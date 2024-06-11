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В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

Самолет Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности, экипаж погиб, передает МО | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T07:53+0300

2024-06-11T07:53+0300

2024-06-11T07:58+0300

происшествия

северная осетия

су-34

крушение

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Самолет Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Северной Осетии. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности, экипаж погиб, передает МО РФ. Как указывается в сообщении, "в Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России". В Минобороны РФ уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений не произошло, но экипаж погиб. При этом в оборонном ведомстве отметили, что предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность, на место ЧП вылетела комиссия ВКС РФ России.

https://1prime.ru/20240523/iran-848460930.html

северная осетия

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северная осетия, су-34, крушение