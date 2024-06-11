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В Крыму подтвердили планы по созданию игорной зоны - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму подтвердили планы по созданию игорной зоны
В Крыму подтвердили планы по созданию игорной зоны - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму подтвердили планы по созданию игорной зоны
Планы по созданию игорной зоны "Золотой берег" в Крыму остаются в силе, к сегодняшнему дню основные участники инвестпроекта определены. Об этом заявил на... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T07:36+0300
2024-06-11T07:44+0300
экономика
крым
игорная зона золотой берег
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Планы по созданию игорной зоны "Золотой берег" в Крыму остаются в силе, к сегодняшнему дню основные участники инвестпроекта определены. Об этом заявил на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Согласно первоначальным планам, строительство игорный зоны должно было начаться еще в 2021 году на южном берегу Крыма в поселке Кацивели рядом с Ялтой. Однако эти планы были отложены. Под создание игорной зоны было выделено порядка 15 га на месте недостроенного санатория. Землю в этом районе передали из собственности муниципалитета Ялты в собственность республики. Как предполагалось, строительством займется местная инвесткомпания "Управляющая компания инфраструктурных проектов". "С этим проектом ничего плохого не произошло, - заявил председатель Госсовета. - Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно, вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе". Константинов отметил высокую рентабельность игорного бизнеса и его привлекательность для туристов, в том числе иностранных.
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крым, игорная зона золотой берег
Экономика, КРЫМ, игорная зона Золотой берег
07:36 11.06.2024 (обновлено: 07:44 11.06.2024)
 
В Крыму подтвердили планы по созданию игорной зоны

В Крыму заявили, что планы по созданию игорной зоне остаются в силе

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк*Игра в покер
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Планы по созданию игорной зоны "Золотой берег" в Крыму остаются в силе, к сегодняшнему дню основные участники инвестпроекта определены. Об этом заявил на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Согласно первоначальным планам, строительство игорный зоны должно было начаться еще в 2021 году на южном берегу Крыма в поселке Кацивели рядом с Ялтой. Однако эти планы были отложены. Под создание игорной зоны было выделено порядка 15 га на месте недостроенного санатория. Землю в этом районе передали из собственности муниципалитета Ялты в собственность республики. Как предполагалось, строительством займется местная инвесткомпания "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
"С этим проектом ничего плохого не произошло, - заявил председатель Госсовета. - Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно, вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе".
Константинов отметил высокую рентабельность игорного бизнеса и его привлекательность для туристов, в том числе иностранных.
 
ЭкономикаКРЫМигорная зона Золотой берег
 
 
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