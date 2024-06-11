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Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей
Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей - 11.06.2024, ПРАЙМ
Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей
Свыше 2,1 миллиарда рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, заявил в беседе с РИА Новости председатель... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:44+0300
2024-06-11T09:51+0300
экономика
крым
олигархи
активы
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Свыше 2,1 миллиарда рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, заявил в беседе с РИА Новости председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В частности, глава крымского парламента сообщил: "В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом – более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей".Работа по оценке национализированного имущества с целью последующей продажи на сегодняшний день продолжается, сообщил Константинов, отметив, что у потенциальных инвесторов наблюдается высокий спрос на национализированные активы."Это хорошие, рентабельные активы, - подчеркнул глава парламента. - Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы".С осени 2022 года Госсовет Республики Крым принял ряд решений о национализации активов украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и замеченных в недружественных действиях по отношению Российской Федерации. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будут направлены на нужды участников спецоперации.
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крым, олигархи, активы
Экономика, КРЫМ, олигархи, активы
09:44 11.06.2024 (обновлено: 09:51 11.06.2024)
 
Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей

Власти республики: Крым продал активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Свыше 2,1 миллиарда рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, заявил в беседе с РИА Новости председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
В частности, глава крымского парламента сообщил: "В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом – более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей".
Работа по оценке национализированного имущества с целью последующей продажи на сегодняшний день продолжается, сообщил Константинов, отметив, что у потенциальных инвесторов наблюдается высокий спрос на национализированные активы.
"Это хорошие, рентабельные активы, - подчеркнул глава парламента. - Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы".
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В Крыму оценили ущерб от двух блокад
Вчера, 07:37
С осени 2022 года Госсовет Республики Крым принял ряд решений о национализации активов украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и замеченных в недружественных действиях по отношению Российской Федерации. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будут направлены на нужды участников спецоперации.
 
ЭкономикаКРЫМолигархиактивы
 
 
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