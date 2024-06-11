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Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей

Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей - 11.06.2024, ПРАЙМ

Крым продал активы украинских олигархов на миллиарды рублей

Свыше 2,1 миллиарда рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, заявил в беседе с РИА Новости председатель... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:44+0300

2024-06-11T09:44+0300

2024-06-11T09:51+0300

экономика

крым

олигархи

активы

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Свыше 2,1 миллиарда рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов, заявил в беседе с РИА Новости председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В частности, глава крымского парламента сообщил: "В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом – более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей".Работа по оценке национализированного имущества с целью последующей продажи на сегодняшний день продолжается, сообщил Константинов, отметив, что у потенциальных инвесторов наблюдается высокий спрос на национализированные активы."Это хорошие, рентабельные активы, - подчеркнул глава парламента. - Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы".С осени 2022 года Госсовет Республики Крым принял ряд решений о национализации активов украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и замеченных в недружественных действиях по отношению Российской Федерации. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будут направлены на нужды участников спецоперации.

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крым, олигархи, активы