https://1prime.ru/20240611/lavrov-849071872.html

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - 11.06.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Мининстр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком предстоящий саммит по Украине. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам СМИД... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:30+0300

2024-06-11T15:30+0300

2024-06-11T15:51+0300

политика

украина

швейцария

лавров

конференция по украине

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Мининстр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком предстоящий саммит по Украине. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ."В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии", — заметил дипломат.Министр подчеркнул, что в рамках саммита будет обсуждаться непродуктивная и безвыходная "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским.Лавров также отметил, что некоторые страны, не являющиеся большинством, подчеркнули важность отказа от односторонних инициатив и поиска новой основы для урегулирования, которая будет приемлемой для всех сторон.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.

https://1prime.ru/20240610/zelenskiy-849042502.html

украина

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украина, швейцария, лавров, конференция по украине