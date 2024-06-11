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Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком - 11.06.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком
Мининстр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком предстоящий саммит по Украине. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам СМИД... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:30+0300
2024-06-11T15:51+0300
политика
украина
швейцария
лавров
конференция по украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Мининстр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком предстоящий саммит по Украине. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ."В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии", — заметил дипломат.Министр подчеркнул, что в рамках саммита будет обсуждаться непродуктивная и безвыходная "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским.Лавров также отметил, что некоторые страны, не являющиеся большинством, подчеркнули важность отказа от односторонних инициатив и поиска новой основы для урегулирования, которая будет приемлемой для всех сторон.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
https://1prime.ru/20240610/zelenskiy-849042502.html
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украина, швейцария, лавров, конференция по украине
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, ЛАВРОВ, конференция по Украине
15:30 11.06.2024 (обновлено: 15:51 11.06.2024)
 
Лавров назвал саммит по Украине в Швейцарии междусобойчиком

Глава МИД Лавров назвал конференцию по Украине в Швейцарии междусобойчиком

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Мининстр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком предстоящий саммит по Украине. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
"В выступлениях некоторые страны, немного, не большинство, упоминали Украину в исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях откроется в Швейцарии", — заметил дипломат.
Министр подчеркнул, что в рамках саммита будет обсуждаться непродуктивная и безвыходная "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским.
Лавров также отметил, что некоторые страны, не являющиеся большинством, подчеркнули важность отказа от односторонних инициатив и поиска новой основы для урегулирования, которая будет приемлемой для всех сторон.
Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно.
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Вчера, 17:27
 
ПолитикаУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯЛАВРОВконференция по Украине
 
 
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