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Мантуров сообщил, на что распространят механизм льготного лизинга - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/lizing-849083230.html
Мантуров сообщил, на что распространят механизм льготного лизинга
Мантуров сообщил, на что распространят механизм льготного лизинга - 11.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров сообщил, на что распространят механизм льготного лизинга
Правительство РФ до осени сформирует нацпроект "Средства производства и автоматизации", в качестве меры поддержки развития отрасли в нем предусмотрена такая... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:06+0300
2024-06-11T18:06+0300
экономика
льготный лизинг
роботы
покупка
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ до осени сформирует нацпроект "Средства производства и автоматизации", в качестве меры поддержки развития отрасли в нем предусмотрена такая мера господдержки как льготный лизинг на покупку промышленных роботов, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Сегодня мы завершили работу стратегической сессии под председательством Михаила Владимировича Мишустина по национальному проекту "Средства производства и автоматизации". Нацпроект будет состоять из трех федеральных проектов - это сами средства производства и инструментальная промышленность, это робототехника и третий проект - это подготовка кадров для этой отрасли… Мы должны завершить работу до сентября, включая все те процедуры согласования, которые сегодня находятся на заключительной стадии по федпроектам", - сказал он. "До 2030 года мы должны войти в 25 ведущих стран мира. На 10 тысяч работников должно быть 145 роботов поставлено предприятиям промышленности (показатель по плотности роботизации на производствах - ред). Для этого будут использоваться такие формы поддержки как льготный лизинг - это компенсация скидки для производителей. И это будет заинтересовывать потребителей, предприятия промышленности внедрять эту продукцию в свой технологический цикл, тем самым автоматизируя производство и снижая давление на рынок труда", - добавил чиновник. Мантуров также подчеркнул, что в РФ должна быть расширена линейка производимого технологического оборудования. В частности, усилены компетенции по выпуску зуборезных станков, которые пока не производятся в том объеме, который требуется предприятиям.
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льготный лизинг, роботы, покупка
Экономика, льготный лизинг, роботы, покупка
18:06 11.06.2024
 
Мантуров сообщил, на что распространят механизм льготного лизинга

Мантуров: льготный лизинг распространят на покупку промышленных роботов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ до осени сформирует нацпроект "Средства производства и автоматизации", в качестве меры поддержки развития отрасли в нем предусмотрена такая мера господдержки как льготный лизинг на покупку промышленных роботов, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня мы завершили работу стратегической сессии под председательством Михаила Владимировича Мишустина по национальному проекту "Средства производства и автоматизации". Нацпроект будет состоять из трех федеральных проектов - это сами средства производства и инструментальная промышленность, это робототехника и третий проект - это подготовка кадров для этой отрасли… Мы должны завершить работу до сентября, включая все те процедуры согласования, которые сегодня находятся на заключительной стадии по федпроектам", - сказал он.
"До 2030 года мы должны войти в 25 ведущих стран мира. На 10 тысяч работников должно быть 145 роботов поставлено предприятиям промышленности (показатель по плотности роботизации на производствах - ред). Для этого будут использоваться такие формы поддержки как льготный лизинг - это компенсация скидки для производителей. И это будет заинтересовывать потребителей, предприятия промышленности внедрять эту продукцию в свой технологический цикл, тем самым автоматизируя производство и снижая давление на рынок труда", - добавил чиновник.
Мантуров также подчеркнул, что в РФ должна быть расширена линейка производимого технологического оборудования. В частности, усилены компетенции по выпуску зуборезных станков, которые пока не производятся в том объеме, который требуется предприятиям.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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8 июня, 15:38
 
Экономикальготный лизингроботыпокупка
 
 
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