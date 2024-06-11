https://1prime.ru/20240611/makron-849063293.html

Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона

Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона - 11.06.2024, ПРАЙМ

Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона

Французам что-то не понравилось, раз партия президента страны Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции. Такое мнение выразил официальный представитель | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:30+0300

2024-06-11T12:30+0300

2024-06-11T12:30+0300

политика

эммануэль макрон

дмитрий песков

кремль

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Французам что-то не понравилось, раз партия президента страны Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В Евросоюзе с шестого по девятое июня проходили выборы. Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) набрала 31,36 процента голосов, обойдя сторонников французского лидера. На этом фоне Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении 30 июля и 7 июля внеочередных парламентских выборов.Как сказал Песков журналистам, Кремль увидел определенные тенденции."Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится", - подчеркнул он.Пресс-секретарю президента России также задали вопрос, как расценят в Москве возможную отставку Макрона. Песков ответил, что в Кремле считают преждевременным комментировать такие сообщения.

https://1prime.ru/20240610/makron-849039187.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, дмитрий песков, кремль, франция