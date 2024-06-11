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Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона
Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона - 11.06.2024, ПРАЙМ
Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона
Французам что-то не понравилось, раз партия президента страны Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции. Такое мнение выразил официальный представитель | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:30+0300
2024-06-11T12:30+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Французам что-то не понравилось, раз партия президента страны Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В Евросоюзе с шестого по девятое июня проходили выборы. Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) набрала 31,36 процента голосов, обойдя сторонников французского лидера. На этом фоне Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении 30 июля и 7 июля внеочередных парламентских выборов.Как сказал Песков журналистам, Кремль увидел определенные тенденции."Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится", - подчеркнул он.Пресс-секретарю президента России также задали вопрос, как расценят в Москве возможную отставку Макрона. Песков ответил, что в Кремле считают преждевременным комментировать такие сообщения.
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эммануэль макрон, дмитрий песков, кремль, франция
Политика, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Кремль, ФРАНЦИЯ
Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона
Песков: партия Макрона теряет свои позиции, вероятно, французам что-то не нравится
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Французам что-то не понравилось, раз партия президента страны Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Евросоюзе с шестого по девятое июня проходили выборы. Во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) набрала 31,36 процента голосов, обойдя сторонников французского лидера. На этом фоне Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении 30 июля и 7 июля внеочередных парламентских выборов.
Как сказал Песков журналистам, Кремль увидел определенные тенденции.
"Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится", - подчеркнул он.
Пресс-секретарю президента России также задали вопрос, как расценят в Москве возможную отставку Макрона. Песков ответил, что в Кремле считают преждевременным комментировать такие сообщения.
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