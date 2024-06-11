Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240611/makron-849077098.html
"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами
"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами
Французский лидер Эммануэль Макрон подставил оппозицию перед президентскими выборами 2-27 года, свалив на них текущие проблемы страны. Об этом заявил РИА... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:32+0300
2024-06-11T17:05+0300
политика
франция
эммануэль макрон
оппозиция
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_9b3ba195c0945ec13afc2114c482f6a7.jpg
ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон подставил оппозицию перед президентскими выборами 2-27 года, свалив на них текущие проблемы страны. Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.По мнению Филиппо, Макрон хотел поставить лидирующую партию в трудные условия, когда необходимо формировать бюджет на 2025 год, начинаются Олимпийские игры, а французский лидер, подталкивая к тотальной войне на Украине, подливает масла в огонь. Кроме того, отметил политик, Евросоюз требует от Парижа жесткой экономии, а Францию из-за протестов аграриев и цен на энергоносители охватил кризис.Он отметил, что это "циничный расчет со стороны Макрона". "Это своего рода "отравленный подарок" оппозиции, чтобы свалить на нее проблемы и сделать невозможным ее победу на президентских выборах в 2027 году", — пояснил Филиппо.
https://1prime.ru/20240611/frantsiya-849076803.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9f0490f58e525e4a98443a59bda82e3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, эммануэль макрон, оппозиция
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Оппозиция
16:32 11.06.2024 (обновлено: 17:05 11.06.2024)
 
"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами

Филиппо: Макрон подставляет оппозицию перед выборами 2027 года

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон подставил оппозицию перед президентскими выборами 2-27 года, свалив на них текущие проблемы страны. Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.
По мнению Филиппо, Макрон хотел поставить лидирующую партию в трудные условия, когда необходимо формировать бюджет на 2025 год, начинаются Олимпийские игры, а французский лидер, подталкивая к тотальной войне на Украине, подливает масла в огонь. Кроме того, отметил политик, Евросоюз требует от Парижа жесткой экономии, а Францию из-за протестов аграриев и цен на энергоносители охватил кризис.
Он отметил, что это "циничный расчет со стороны Макрона".
"Это своего рода "отравленный подарок" оппозиции, чтобы свалить на нее проблемы и сделать невозможным ее победу на президентских выборах в 2027 году", — пояснил Филиппо.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Байден договорился с Макроном о краже активов России. Французы рассвирепели
16:26
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронОппозиция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала