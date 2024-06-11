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"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами

"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Отравленный подарок". Макрон решил подставить оппозицию перед выборами

Французский лидер Эммануэль Макрон подставил оппозицию перед президентскими выборами 2-27 года, свалив на них текущие проблемы страны. Об этом заявил РИА... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:32+0300

2024-06-11T16:32+0300

2024-06-11T17:05+0300

политика

франция

эммануэль макрон

оппозиция

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ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон подставил оппозицию перед президентскими выборами 2-27 года, свалив на них текущие проблемы страны. Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее партия президента Франции проиграла выборы, ее опередила крайне правая партия "Национальное объединение" (RN). Макрон на этом фоне объявил о роспуске Нацсобрания и о проведении внеочередных парламентских выборов.По мнению Филиппо, Макрон хотел поставить лидирующую партию в трудные условия, когда необходимо формировать бюджет на 2025 год, начинаются Олимпийские игры, а французский лидер, подталкивая к тотальной войне на Украине, подливает масла в огонь. Кроме того, отметил политик, Евросоюз требует от Парижа жесткой экономии, а Францию из-за протестов аграриев и цен на энергоносители охватил кризис.Он отметил, что это "циничный расчет со стороны Макрона". "Это своего рода "отравленный подарок" оппозиции, чтобы свалить на нее проблемы и сделать невозможным ее победу на президентских выборах в 2027 году", — пояснил Филиппо.

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франция, эммануэль макрон, оппозиция