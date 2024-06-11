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Маск пригрозил запретить все устройства Apple в своих компаниях

Маск пригрозил запретить все устройства Apple в своих компаниях - 11.06.2024, ПРАЙМ

Маск пригрозил запретить все устройства Apple в своих компаниях

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за представленной в... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:12+0300

2024-06-11T05:12+0300

2024-06-11T05:13+0300

экономика

илон маск

apple

ии

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях из-за представленной в понедельник технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. "Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях", - написал Маск в социальной сети Х, отреагировав на публикацию главы технологической корпорации Тима Кука, заявившего, что Apple Intelligence является "новой главой в искусственном интеллекте". Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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илон маск, apple, ии