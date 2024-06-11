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Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать"

Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать" - 11.06.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал мирный саммит по Украине "растением, которое нужно поливать"

Мирный саммит в Швейцарии — "это растение, которое нужно поливать", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:10+0300

2024-06-11T16:10+0300

2024-06-11T16:10+0300

политика

мирный саммит

швейцария

украина

мир

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БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Мирный саммит в Швейцарии — "это растение, которое нужно поливать", заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским."Это - основа для дальнейшего шага. Это растение, которое мы поливаем и надеемся, что как можно больше сторон помогут тому, чтобы оно стало хорошо развивающимся садом, который затем предоставит возможность для мирного развития", — отметил лидер Германии.Шольц выразил надежду, что конференция "приблизит к миру" враждующие стороны. "Только украинским властям решать, когда настанет время", заключил канцлер.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.

https://1prime.ru/20240611/lavrov-849071872.html

швейцария

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мирный саммит, швейцария, украина, мир