https://1prime.ru/20240611/mishel-849056736.html

СМИ: фон дер Ляйен не хотят допускать к обсуждению ключевых должностей в ЕС

СМИ: фон дер Ляйен не хотят допускать к обсуждению ключевых должностей в ЕС - 11.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: фон дер Ляйен не хотят допускать к обсуждению ключевых должностей в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель не хочет, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимала участие во встрече, где лидеры ЕС будут обсуждать распределение... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:15+0300

2024-06-11T10:15+0300

2024-06-11T10:19+0300

политика

ес

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель не хочет, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимала участие во встрече, где лидеры ЕС будут обсуждать распределение ключевых должностей в руководстве объединения. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, официальных лиц и представителей правительств стран ЕС. "В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками председатель Евросовета предложил исключить главу Еврокомиссии из числа участников встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят высшие должности в ЕС", — говорится в материалах издания. Также отмечается, что ряд стран ЕС выступают против предложения Мишеля, так как считают, что он пытается сорвать назначение фон дер Ляйен на должность главы ЕК на второй срок. Ранее издание Euractiv сообщало, что Мишель, не называя имен, но открыто раскритиковал фон дер Ляйен, отмечая, что руководство ЕК нарушает принцип беспристрастности данного органа, прямо предусмотренный договорами ЕС. Со ссылкой на еврочиновников газета сообщала, что они сомневаются по поводу шансов фон дер Ляйен быть избранной на второй срок, поскольку ее все чаще подвергают критике за ошибки. Так, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали ее действия в ходе кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, когда Брюссель совершал непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Также в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, считающих сельхозполитику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна резкими недипломатичными высказываниями о России и односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Также не раз критиковали ее многочисленные конфликты с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

https://1prime.ru/20240610/frantsiya-849046503.html

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ес, урсула фон дер ляйен, шарль мишель