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Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ

Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ

Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:11+0300

2024-06-11T15:11+0300

2024-06-11T15:24+0300

вооружения

эстония

поддержка украины

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на эстонское Минобороны. При этом ведомство не назвало точное количество передаваемого вооружения по соображениям безопасности. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что пакет помощи составлен таким образом, что боеготовность Эстонии не пострадает при его передаче Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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эстония

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эстония, поддержка украины