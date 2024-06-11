Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240611/mistral-849070069.html
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ
Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:11+0300
2024-06-11T15:24+0300
вооружения
эстония
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на эстонское Минобороны. При этом ведомство не назвало точное количество передаваемого вооружения по соображениям безопасности. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что пакет помощи составлен таким образом, что боеготовность Эстонии не пострадает при его передаче Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240611/sredstva-849068898.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, поддержка украины
Вооружения, ЭСТОНИЯ, поддержка Украины
15:11 11.06.2024 (обновлено: 15:24 11.06.2024)
 
Эстония передаст Украине установки и ракеты ЗРК Mistral, сообщили СМИ

Postimees: Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты ЗРК Mistral

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Таллин передаст Киеву пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на эстонское Минобороны.
При этом ведомство не назвало точное количество передаваемого вооружения по соображениям безопасности. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что пакет помощи составлен таким образом, что боеготовность Эстонии не пострадает при его передаче Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег
14:55
 
ВооруженияЭСТОНИЯподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала