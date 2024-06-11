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ГД одобрила мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

ГД одобрила мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов - 11.06.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении одновременно закон о моратории на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:40+0300

2024-06-11T15:40+0300

2024-06-11T15:40+0300

экономика

новые регионы рф

предприятия

мораторий

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении одновременно закон о моратории на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России. В Думу законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Яцкиным и главой комитета ГД по госстроительству Павлом Крашенинниковым в декабре прошлого года. "Исполнительные документы о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года ... не подлежат принудительному исполнению в соответствии с федеральным законом ... "Об исполнительном производстве", - следует из текста закона. Исключением будут обязательства по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, по требованиям о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и оплате труда и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, выданные органами или должностными лицами ДНР, ЛНР и Украины. "Принятие Федерального закона ... повлечет положительную динамику интеграции новых субъектов Российской Федерации", - указали авторы инициативы в пояснительной записке.

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новые регионы рф, предприятия, мораторий