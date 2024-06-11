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Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий
Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий - 11.06.2024, ПРАЙМ
Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий
С момента начала специальной военной операции на Украине в центральной части РФ предотвратили 134 теракта и диверсии, сообщил информцентр Национального... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:01+0300
2024-06-11T12:01+0300
2024-06-11T12:13+0300
происшествия
диверсии
теракт
сво
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. С момента начала специальной военной операции на Украине в центральной части РФ предотвратили 134 теракта и диверсии, сообщил информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что во вторник в Москве состоялось заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова. В ходе мероприятия рассматривали вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО, а также меры по повышению ее эффективности в условиях СВО. "С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", — сказано в сообщении.В НАК также отметили, что противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку армии и спровоцировать панические настроения среди населения.Ранее в мае президент России Владимир путин проводил совещание с постоянными членами Совбеза страны по теме терроризма. Глава государства предложил обсудить укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
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диверсии, теракт, сво, силовики
Происшествия, диверсии, теракт, СВО, силовики
Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий
НАК: в центральной России сначала СВО предотвратили 134 теракта и диверсии
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. С момента начала специальной военной операции на Украине в центральной части РФ предотвратили 134 теракта и диверсии, сообщил информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что во вторник в Москве состоялось заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова. В ходе мероприятия рассматривали вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО, а также меры по повышению ее эффективности в условиях СВО.
"С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", — сказано в сообщении.
В НАК также отметили, что противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку армии и спровоцировать панические настроения среди населения.
Ранее в мае президент России Владимир путин проводил совещание с постоянными членами Совбеза страны по теме терроризма. Глава государства предложил обсудить укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
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