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Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий

Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий - 11.06.2024, ПРАЙМ

Названо число предотвращенных в центральной России терактов и диверсий

С момента начала специальной военной операции на Украине в центральной части РФ предотвратили 134 теракта и диверсии, сообщил информцентр Национального... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:01+0300

2024-06-11T12:01+0300

2024-06-11T12:13+0300

происшествия

диверсии

теракт

сво

силовики

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. С момента начала специальной военной операции на Украине в центральной части РФ предотвратили 134 теракта и диверсии, сообщил информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что во вторник в Москве состоялось заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова. В ходе мероприятия рассматривали вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО, а также меры по повышению ее эффективности в условиях СВО. "С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", — сказано в сообщении.В НАК также отметили, что противник при поддержке НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку армии и спровоцировать панические настроения среди населения.Ранее в мае президент России Владимир путин проводил совещание с постоянными членами Совбеза страны по теме терроризма. Глава государства предложил обсудить укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

https://1prime.ru/20240611/pokhititeli-849055626.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

диверсии, теракт, сво, силовики