Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали реже жаловаться на административные наказания - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240611/nakazaniya-849051852.html
Россияне стали реже жаловаться на административные наказания
Россияне стали реже жаловаться на административные наказания - 11.06.2024, ПРАЙМ
Россияне стали реже жаловаться на административные наказания
В России стало меньше жалоб на наложение административных наказаний. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости докладе уполномоченного... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:36+0300
2024-06-11T08:36+0300
россия
административная ответственность
коап рф
россияне
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В России стало меньше жалоб на наложение административных наказаний. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2023 год. Отмечается, что россияне "стали несколько реже жаловаться на необоснованное и несправедливое наказание". Кроме того, из доклада следует, что россияне стали чаще не соглашаться с результатами обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях, процессуальные нарушения при составлении документов, а также на нарушения при рассмотрении заявлений пострадавших. В обращениях по вопросам наложения административных наказаний, граждане РФ чаще всего указывают на необоснованное и несправедливое наказание, а также на мягкость приговора или безнаказанность правонарушителей. "При обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях граждане сообщают о нарушениях, связанных с приемом жалоб компетентными органами, порядком рассмотрения жалоб и результатами их рассмотрения", - отмечается в докладе. Также отмечается, что применение полицией мер при административных правонарушениях наиболее часто сопровождается нарушениями при задержании, освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, медосвидетельствовании, задержании транспортного средства, личном досмотре, досмотре вещей и при применении иных мер обеспечения. Именно на это чаще всего жалуются россияне, следует из доклада. "Наибольшую долю составляют жалобы в связи с административным преследованием за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, нарушение режима тишины и покоя граждан, побои, нарушение таможенных правил, требований природопользования", — сказано в докладе.
https://1prime.ru/20240604/uscherb-848806742.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, административная ответственность, коап рф, россияне
РОССИЯ, административная ответственность, КоАП РФ, россияне
08:36 11.06.2024
 
Россияне стали реже жаловаться на административные наказания

Москалькова: в РФ стали реже жаловаться на наложение административных наказаний

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В России стало меньше жалоб на наложение административных наказаний. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2023 год.
Отмечается, что россияне "стали несколько реже жаловаться на необоснованное и несправедливое наказание".
Кроме того, из доклада следует, что россияне стали чаще не соглашаться с результатами обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях, процессуальные нарушения при составлении документов, а также на нарушения при рассмотрении заявлений пострадавших.
В обращениях по вопросам наложения административных наказаний, граждане РФ чаще всего указывают на необоснованное и несправедливое наказание, а также на мягкость приговора или безнаказанность правонарушителей.
"При обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях граждане сообщают о нарушениях, связанных с приемом жалоб компетентными органами, порядком рассмотрения жалоб и результатами их рассмотрения", - отмечается в докладе.
Также отмечается, что применение полицией мер при административных правонарушениях наиболее часто сопровождается нарушениями при задержании, освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, медосвидетельствовании, задержании транспортного средства, личном досмотре, досмотре вещей и при применении иных мер обеспечения. Именно на это чаще всего жалуются россияне, следует из доклада.
"Наибольшую долю составляют жалобы в связи с административным преследованием за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, нарушение режима тишины и покоя граждан, побои, нарушение таможенных правил, требований природопользования", — сказано в докладе.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Назван размер ущерба от IT-преступлений в России за четыре месяца 2024 года
4 июня, 14:38
 
РОССИЯадминистративная ответственностьКоАП РФроссияне
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала