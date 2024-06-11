https://1prime.ru/20240611/nakazaniya-849051852.html

Россияне стали реже жаловаться на административные наказания

Россияне стали реже жаловаться на административные наказания - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россияне стали реже жаловаться на административные наказания

В России стало меньше жалоб на наложение административных наказаний. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости докладе уполномоченного... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:36+0300

2024-06-11T08:36+0300

2024-06-11T08:36+0300

россия

административная ответственность

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В России стало меньше жалоб на наложение административных наказаний. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой за 2023 год. Отмечается, что россияне "стали несколько реже жаловаться на необоснованное и несправедливое наказание". Кроме того, из доклада следует, что россияне стали чаще не соглашаться с результатами обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях, процессуальные нарушения при составлении документов, а также на нарушения при рассмотрении заявлений пострадавших. В обращениях по вопросам наложения административных наказаний, граждане РФ чаще всего указывают на необоснованное и несправедливое наказание, а также на мягкость приговора или безнаказанность правонарушителей. "При обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях граждане сообщают о нарушениях, связанных с приемом жалоб компетентными органами, порядком рассмотрения жалоб и результатами их рассмотрения", - отмечается в докладе. Также отмечается, что применение полицией мер при административных правонарушениях наиболее часто сопровождается нарушениями при задержании, освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения, медосвидетельствовании, задержании транспортного средства, личном досмотре, досмотре вещей и при применении иных мер обеспечения. Именно на это чаще всего жалуются россияне, следует из доклада. "Наибольшую долю составляют жалобы в связи с административным преследованием за нарушение ПДД, мелкое хулиганство, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, нарушение режима тишины и покоя граждан, побои, нарушение таможенных правил, требований природопользования", — сказано в докладе.

https://1prime.ru/20240604/uscherb-848806742.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, административная ответственность, коап рф, россияне