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Программа развития станкостроения и робототехники в РФ станет нацпроектом
Программа развития станкостроения и робототехники в РФ станет нацпроектом - 11.06.2024, ПРАЙМ
Программа развития станкостроения и робототехники в РФ станет нацпроектом
Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:48+0300
2024-06-11T15:48+0300
2024-06-11T15:48+0300
экономика
промышленность
робототехника
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выработали программу развития станкостроительной промышленности и робототехники. Объем финансирования, необходимый для ее реализации, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей до 2030 года… Мы планируем расширить программу до национального проекта", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни". По словам Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом. "Уверен абсолютно, он поддержит положительную динамику в целом ряде смежных отраслей, в том числе в части программного обеспечения, которое необходимо в тех же станках с ЧПУ, а также для работы основных управленческих процессов. Позитивно это также скажется и на повышении производительности труда", – сказал он.
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промышленность, робототехника
Экономика, Промышленность, Робототехника
Программа развития станкостроения и робототехники в РФ станет нацпроектом
Мишустин: программу развития станкостроения и робототехники сделают нацпроектом
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выработали программу развития станкостроительной промышленности и робототехники. Объем финансирования, необходимый для ее реализации, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей до 2030 года… Мы планируем расширить программу до национального проекта", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни".
По словам Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом.
"Уверен абсолютно, он поддержит положительную динамику в целом ряде смежных отраслей, в том числе в части программного обеспечения, которое необходимо в тех же станках с ЧПУ, а также для работы основных управленческих процессов. Позитивно это также скажется и на повышении производительности труда", – сказал он.
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