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Названы риски прогрессивной шкалы НДФЛ для бизнеса

Названы риски прогрессивной шкалы НДФЛ для бизнеса - 11.06.2024, ПРАЙМ

Названы риски прогрессивной шкалы НДФЛ для бизнеса

С 2025 года ставки налога на доход физических лиц изменятся. О плюсах и минусах прогрессивной шкалы "Российской газете" рассказал Андрей Евстифеев,... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:20+0300

2024-06-11T11:20+0300

2024-06-11T11:20+0300

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. С 2025 года ставки налога на доход физических лиц изменятся. О плюсах и минусах прогрессивной шкалы "Российской газете" рассказал Андрей Евстифеев, вице-президент ГК "ЕЮС".В выигрыше, в первую очередь, останется государство, - увеличатся поступления в бюджет, отмечает Евстифеев. Мера также поможет снизить неравенство доходов, однако эти не сразу, позитивный эффект будет отложенным. А тревоги из-за нововведения у бизнеса возникают уже сегодня, отмечает Евстифеев. Увеличенная налоговая нагрузка ляжет на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, - это лидеры по уровню зарплат. В числе рисков - уход бизнеса "в тень". Возможен рост дефицита кадров - специалисты могут не так охотно соглашаться на зарплатные предложения с учетом более высокой налоговой ставки. В связи с этим собеседник издания советует предпринимателям разобраться с лишней финансовой нагрузкой до конца года: закрыть долги, избавиться от неудачных проектов и так далее. В ином случае вкупе с повышенными налоговыми ставками проблемные места могут стать непосильными для компании.Ранее в России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ. Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на прогрессивную.Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.

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