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Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июле увеличится
Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июле увеличится - 11.06.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июле увеличится
Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в июле увеличится по... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T21:26+0300
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энергетика
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в июле увеличится по сравнению с текущим месяцем на 90 тысяч баррелей в день, или на процент, до 8,918 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны. Добыча в Пермском бассейне вырастет на 56 тысяч баррелей, до 6,349 миллиона, на формации Игл-Форд - на 21 тысячу, до 1,068 миллиона баррелей в сутки. Добыча на Баккеновской формации поднимется на 11 тысяч баррелей в сутки, до 1,315 миллиона. Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 31 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в июле ожидается на уровне 11,052 миллиона баррелей в сутки, что на 0,8% больше значения июня. Также EIA ожидает в июле роста добычи газа во всех этих районах на 1,01 миллиарда кубических футов в сутки, до 82,014 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 975 миллионов кубических футов в сутки, до 107,423 миллиарда.
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добыча нефти в сша, прогноз, eia
Энергетика, добыча нефти в США, прогноз, EIA
Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июле увеличится
EIA: добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в июле вырастет на 1%
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в июле увеличится по сравнению с текущим месяцем на 90 тысяч баррелей в день, или на процент, до 8,918 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.
Добыча в Пермском бассейне вырастет на 56 тысяч баррелей, до 6,349 миллиона, на формации Игл-Форд - на 21 тысячу, до 1,068 миллиона баррелей в сутки. Добыча на Баккеновской формации поднимется на 11 тысяч баррелей в сутки, до 1,315 миллиона.
Сохранение показателя ожидается в регионе Хейнсвиль, на уровне 31 тысячи. С учетом других нефтегазовых районов общая добыча в июле ожидается на уровне 11,052 миллиона баррелей в сутки, что на 0,8% больше значения июня.
Также EIA ожидает в июле роста добычи газа во всех этих районах на 1,01 миллиарда кубических футов в сутки, до 82,014 миллиарда. Общая добыча газа в США увеличится на 975 миллионов кубических футов в сутки, до 107,423 миллиарда.
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год