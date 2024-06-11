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"Яндекс" открыл доступ к библиотеке для обучения нейросетей - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Яндекс" открыл доступ к библиотеке для обучения нейросетей
"Яндекс" открыл доступ к библиотеке для обучения нейросетей - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" открыл доступ к библиотеке для обучения нейросетей
"Яндекс" открыл разработчикам и исследователям по всему миру доступ к своей библиотеке для обучения больших языковых моделей YaFSDP, которая может ускорить... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:48+0300
2024-06-11T12:48+0300
экономика
яндекс
технологии
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. "Яндекс" открыл разработчикам и исследователям по всему миру доступ к своей библиотеке для обучения больших языковых моделей YaFSDP, которая может ускорить процесс обучения на четверть, говорится в пресс-релизе компании. "Яндекс открыл для всех библиотеку YaFSDP. Она значительно ускоряет обучение больших языковых моделей - как собственной разработки, так и сторонних, с открытым исходным кодом. Библиотека дает ускорение до 25% - результат зависит от архитектуры и параметров нейросети. С помощью YaFSDP также можно расходовать до 20% меньше ресурсов графических процессоров (GPU), которые требуются для обучения", - сказано в релизе. Библиотека в первую очередь рассчитана на текстовые модели, но подходит и для нейросетей, которые генерируют изображения. Теперь YaFSDP могут использовать компании, разработчики и исследователи по всему миру. Как уточнили в компании, это позволит сократить расходы на оборудование для обучения моделей, что особенно важно для стартапов и научных проектов. Также библиотека позволит решить одну из проблем в обучении больших языковых моделей, связанную с недостаточной загрузкой каналов коммуникации между графическими процессорами. "Библиотека оптимизирует использование ресурсов GPU (графический процессор - ред.) на всех этапах обучения… Благодаря этому YaFSDP задействует ровно столько графической памяти, сколько нужно для обучения, при этом коммуникацию между GPU ничто не замедляет", - отметили в "Яндексе".
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яндекс, технологии
Экономика, Яндекс, Технологии
12:48 11.06.2024
 
"Яндекс" открыл доступ к библиотеке для обучения нейросетей

"Яндекс" открыл доступ к своей библиотеке для обучения нейросетей YaFSDP

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. "Яндекс" открыл разработчикам и исследователям по всему миру доступ к своей библиотеке для обучения больших языковых моделей YaFSDP, которая может ускорить процесс обучения на четверть, говорится в пресс-релизе компании.
"Яндекс открыл для всех библиотеку YaFSDP. Она значительно ускоряет обучение больших языковых моделей - как собственной разработки, так и сторонних, с открытым исходным кодом. Библиотека дает ускорение до 25% - результат зависит от архитектуры и параметров нейросети. С помощью YaFSDP также можно расходовать до 20% меньше ресурсов графических процессоров (GPU), которые требуются для обучения", - сказано в релизе.
Библиотека в первую очередь рассчитана на текстовые модели, но подходит и для нейросетей, которые генерируют изображения.
Теперь YaFSDP могут использовать компании, разработчики и исследователи по всему миру. Как уточнили в компании, это позволит сократить расходы на оборудование для обучения моделей, что особенно важно для стартапов и научных проектов. Также библиотека позволит решить одну из проблем в обучении больших языковых моделей, связанную с недостаточной загрузкой каналов коммуникации между графическими процессорами.
"Библиотека оптимизирует использование ресурсов GPU (графический процессор - ред.) на всех этапах обучения… Благодаря этому YaFSDP задействует ровно столько графической памяти, сколько нужно для обучения, при этом коммуникацию между GPU ничто не замедляет", - отметили в "Яндексе".
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