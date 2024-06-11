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В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию - 11.06.2024, ПРАЙМ
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию
Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:22+0300
2024-06-11T11:26+0300
политика
история
россия
запад
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду власти. Страны Запада обманывают себя и других и предпочитают сказки вместо реального самоанализа, пишет издание The Print.Путина, и в целом Россию, исключили из участия в торжественных мероприятиях ввиду продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, в письме с требованием исключить РФ из списка приглашенных французские интеллектуалы указали, что она не является единственным государством, которое представляет павших солдат СССР. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоэтому на мероприятиях присутствовал Владимир Зеленский, чтобы показать, "как высадка войск перекликается со справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинское государство".Таким образом, торжественное празднование того, что известно в истории как "Самый длинный день", стало прекрасным уроком на тему того, как власть формирует историческую память и манипулирует ею, отмечает The Print. Страну, которая понесла наибольшие потери ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в ее истории. На данном примере можно учиться злоупотреблению историей в угоду власти, заключили авторы материала.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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история, россия, запад
Политика, история, РОССИЯ, ЗАПАД
11:22 11.06.2024 (обновлено: 11:26 11.06.2024)
 
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию

The Print: отсутствие Путина в Нормандии показало отношение Запада к истории

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду власти. Страны Запада обманывают себя и других и предпочитают сказки вместо реального самоанализа, пишет издание The Print.
Путина, и в целом Россию, исключили из участия в торжественных мероприятиях ввиду продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, в письме с требованием исключить РФ из списка приглашенных французские интеллектуалы указали, что она не является единственным государством, которое представляет павших солдат СССР.
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Поэтому на мероприятиях присутствовал Владимир Зеленский, чтобы показать, "как высадка войск перекликается со справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинское государство".
Таким образом, торжественное празднование того, что известно в истории как "Самый длинный день", стало прекрасным уроком на тему того, как власть формирует историческую память и манипулирует ею, отмечает The Print. Страну, которая понесла наибольшие потери ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в ее истории. На данном примере можно учиться злоупотреблению историей в угоду власти, заключили авторы материала.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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