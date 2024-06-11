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В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию - 11.06.2024, ПРАЙМ
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию
Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:22+0300
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду власти. Страны Запада обманывают себя и других и предпочитают сказки вместо реального самоанализа, пишет издание The Print.Путина, и в целом Россию, исключили из участия в торжественных мероприятиях ввиду продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, в письме с требованием исключить РФ из списка приглашенных французские интеллектуалы указали, что она не является единственным государством, которое представляет павших солдат СССР. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоэтому на мероприятиях присутствовал Владимир Зеленский, чтобы показать, "как высадка войск перекликается со справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинское государство".Таким образом, торжественное празднование того, что известно в истории как "Самый длинный день", стало прекрасным уроком на тему того, как власть формирует историческую память и манипулирует ею, отмечает The Print. Страну, которая понесла наибольшие потери ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в ее истории. На данном примере можно учиться злоупотреблению историей в угоду власти, заключили авторы материала.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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история, россия, запад
Политика, история, РОССИЯ, ЗАПАД
В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию
The Print: отсутствие Путина в Нормандии показало отношение Запада к истории
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ.
Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду власти. Страны Запада обманывают себя и других и предпочитают сказки вместо реального самоанализа, пишет издание The Print
.
Путина, и в целом Россию, исключили из участия в торжественных мероприятиях ввиду продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, в письме с требованием исключить РФ из списка приглашенных французские интеллектуалы указали, что она не является единственным государством, которое представляет павших солдат СССР.
Поэтому на мероприятиях присутствовал Владимир Зеленский, чтобы показать, "как высадка войск перекликается со справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинское государство".
Таким образом, торжественное празднование того, что известно в истории как "Самый длинный день", стало прекрасным уроком на тему того, как власть формирует историческую память и манипулирует ею, отмечает The Print. Страну, которая понесла наибольшие потери ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в ее истории. На данном примере можно учиться злоупотреблению историей в угоду власти, заключили авторы материала.
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