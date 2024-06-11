https://1prime.ru/20240611/normandiya-849059194.html

В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию

В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию - 11.06.2024, ПРАЙМ

В угоду власти. Запад показал свое лицо, не пригласив Путина в Нормандию

Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:22+0300

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политика

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запад

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отсутствие президента России Владимира Путина на годовщине высадки союзников в Нормандии вновь продемонстрировало, как на Западе манипулируют историей в угоду власти. Страны Запада обманывают себя и других и предпочитают сказки вместо реального самоанализа, пишет издание The Print.Путина, и в целом Россию, исключили из участия в торжественных мероприятиях ввиду продолжающегося конфликта на Украине. По данным издания, в письме с требованием исключить РФ из списка приглашенных французские интеллектуалы указали, что она не является единственным государством, которое представляет павших солдат СССР. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоэтому на мероприятиях присутствовал Владимир Зеленский, чтобы показать, "как высадка войск перекликается со справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинское государство".Таким образом, торжественное празднование того, что известно в истории как "Самый длинный день", стало прекрасным уроком на тему того, как власть формирует историческую память и манипулирует ею, отмечает The Print. Страну, которая понесла наибольшие потери ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в ее истории. На данном примере можно учиться злоупотреблению историей в угоду власти, заключили авторы материала.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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история, россия, запад