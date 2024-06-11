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Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ
Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и девять других пассажиров погибли в результате крушения самолета, сообщил президент страны Лазарус Чакверу, его слова | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:28+0300
2024-06-11T13:28+0300
2024-06-11T13:53+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и девять других пассажиров погибли в результате крушения самолета, сообщил президент страны Лазарус Чакверу, его слова приводит издание MBC Digital.Обломки разбившегося самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима были найдены, сообщало агентство Agence France Press."Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился... Чилима", — сказано в сообщении агентства.Бывшая первая леди Малави Патриция Мулузи также была на борту самолета вместе с другими пассажирами. Портал Malawi24 сообщает о наличии Патриции Мулузи в списке восьми пассажиров самолета по полетной документации.Ранее СМИ сообщили о крушении самолета из-за неудачной попытки приземления в аэропорту.
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малави, самолет, происшествие
Происшествия, МАЛАВИ, самолет, происшествие
Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ
MBC Digital: вице-президент Малави Чилима не выжил после крушения самолета
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и девять других пассажиров погибли в результате крушения самолета, сообщил президент страны Лазарус Чакверу, его слова приводит издание MBC Digital
.
Обломки разбившегося самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима были найдены, сообщало агентство Agence France Press.
"Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился... Чилима", — сказано в сообщении агентства.
Бывшая первая леди Малави Патриция Мулузи также была на борту самолета вместе с другими пассажирами. Портал Malawi24 сообщает о наличии Патриции Мулузи в списке восьми пассажиров самолета по полетной документации.
Ранее СМИ сообщили о крушении самолета из-за неудачной попытки приземления в аэропорту.