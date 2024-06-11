https://1prime.ru/20240611/oblomki-849065572.html

Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ

Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Вице-президент Малави не выжил после крушения самолета, пишут СМИ

Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и девять других пассажиров погибли в результате крушения самолета, сообщил президент страны Лазарус Чакверу, его слова | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:28+0300

2024-06-11T13:28+0300

2024-06-11T13:53+0300

происшествия

малави

самолет

происшествие

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и девять других пассажиров погибли в результате крушения самолета, сообщил президент страны Лазарус Чакверу, его слова приводит издание MBC Digital.Обломки разбившегося самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима были найдены, сообщало агентство Agence France Press."Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, на котором находился... Чилима", — сказано в сообщении агентства.Бывшая первая леди Малави Патриция Мулузи также была на борту самолета вместе с другими пассажирами. Портал Malawi24 сообщает о наличии Патриции Мулузи в списке восьми пассажиров самолета по полетной документации.Ранее СМИ сообщили о крушении самолета из-за неудачной попытки приземления в аэропорту.

малави

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

малави, самолет, происшествие