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Белый дом не позволил запретить обмен данными по ДСНВ с Россией

Белый дом не позволил запретить обмен данными по ДСНВ с Россией - 11.06.2024, ПРАЙМ

Белый дом не позволил запретить обмен данными по ДСНВ с Россией

Администрация президента США Джо Байдена отклонила поправку конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, которая запрещает обмен с Россией... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T18:23+0300

2024-06-11T18:23+0300

2024-06-11T18:23+0300

политика

дснв

обмен

поправка

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ВАШИНГТОН, 11 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена отклонила поправку конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, которая запрещает обмен с Россией данными в рамках положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), указывается в публикации Белого дома."Администрация решительно против раздела 1231, который ограничит министерство обороны от предоставления России уведомлений, обмена данными дважды в год, активностей по инспекциям или телеметрии, предусмотренных ДСНВ", — говорится в заявлении.Уточняется, что упомянутая поправка ограничит адаптацию властей США в рамках ДСНВ.Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи Москве данных о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления России телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

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