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Оман заявил о готовности предложить россиянам разнообразный отдых

Оман заявил о готовности предложить россиянам разнообразный отдых - 11.06.2024, ПРАЙМ

Оман заявил о готовности предложить россиянам разнообразный отдых

Султанат Оман готов предложить российским туристам разнообразный отдых и ожидает роста турпотока, сообщила журналистам директор по маркетингу Министерства... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:49+0300

2024-06-11T14:49+0300

2024-06-11T15:00+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — ПРАЙМ. Султанат Оман готов предложить российским туристам разнообразный отдых и ожидает роста турпотока, сообщила журналистам директор по маркетингу Министерства наследия и туризма этой страны Саджда аль-Гаити. "Сейчас существует стереотип, что все страны на Аравийском полуострове - это исключительно сезонные страны, то есть с октября по май - это хороший сезон, лето - это очень жаркий сезон, и он не подходит для туризма. Министерство по туризму Омана сейчас старается сломать этот стереотип, потому что за счет географии Оман имеет несколько климатических зон. И даже сейчас, в июне, есть такие регионы Омана, где достаточно комфортная температура, там есть горы, леса, водоемы. Туризм в Омане всесезонный, он круглогодичный", - рассказала она. Саджда аль-Гаити отметила, что министерство старается адаптировать свой турпродукт для российского рынка. "Понимаем, насколько важно для туриста чувствовать себя как дома. Стараемся адаптировать под российский рынок свой продукт, чтобы когда турист приехал, все было понятно, комфортно, были знакомые активности, знакомая еда и прочее", - сказала она. По ее словам, Оман старается донести до российских туристов, что страна открыта для них. "Очень легко приехать, нет никаких сложностей... Гражданину России не нужно заранее оформлять визу. Виза оформляется по прибытии. Если он останавливается на 14 дней, то эта виза для него бесплатная. Если человек хочет продлить свое пребывание, то ему нужно сделать небольшую оплату, и он может продлить свой срок в стране", - рассказала директор по маркетингу. Она отметила, что по итогам 2023 года количество российских туристов в Омане возросло. "По итогам прошлого года видим рост по отношению к 2022 году по количеству въездов из России в Оман, то есть спрос растет, интерес растет... Хотим стимулировать еще больший интерес и увеличивать количество туристов... То есть если будет спрос, то будет расширяться география авиарейсов и активности", - сказала Саджда аль-Гаити.

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туризм, оман, россия