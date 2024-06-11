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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ - 11.06.2024, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 52,96 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:33+0300

2024-06-11T14:33+0300

2024-06-11T14:33+0300

энергетика

опек

добыча

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 52,96 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, в среднем до 53 миллионов баррелей в сутки, что не изменится по сравнению с оценкой предыдущего месяца", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 52,96 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала добычу на этом же уровне. Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ в 2025 году также сохранен - как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,06 миллиона баррелей в сутки.

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опек, добыча