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Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ
Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ
Московская биржа ограничит коды расчетов акциями ВТБ с 13 июня, с 11 июля по 14 июля расчетов не будет, говорится в сообщении торговой площадки. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:51+0300
2024-06-11T14:51+0300
2024-06-11T14:56+0300
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Московская биржа ограничит коды расчетов акциями ВТБ с 13 июня, с 11 июля по 14 июля расчетов не будет, говорится в сообщении торговой площадки."В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящей консолидацией, при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными Банк ВТБ… с 13 июня по 09 июля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 09 июля 2024 года", - говорится в сообщении.Там же указывается, что с 10 июля допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0; с 11 по 14 июля не будет допустимых кодов расчетов; с 15 июля будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг."Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО)", - добавляет биржа.Как сообщил банк, акционеры ВТБ одобрили обратный сплит, в результате которого номинал акции вырастет до 50 рублей с 1 копейки. В материалах банка указывается, что консолидация осуществляется в отношении более 26,8 триллиона обыкновенных акций, после этого их количество составит почти 5,4 миллиарда. Решение было принято на годовом собрании акционеров 7 июня, которое прошло в заочной форме.Также пресс-служба ВТБ со ссылкой на первого зампреда Дмитрия Пьянова сообщила, что сейчас банк обсуждает вопрос выкупа получающихся дробных акций у миноритариев и планирует в ближайшее время представить рабочую схему этого.
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мосбиржа, втб, акции
Экономика, Мосбиржа, ВТБ, Акции
Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ
Московская биржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Московская биржа ограничит коды расчетов акциями ВТБ с 13 июня, с 11 июля по 14 июля расчетов не будет, говорится в сообщении торговой площадки.
"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящей консолидацией, при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными Банк ВТБ… с 13 июня по 09 июля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 09 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Там же указывается, что с 10 июля допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0; с 11 по 14 июля не будет допустимых кодов расчетов; с 15 июля будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг.
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"Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО)", - добавляет биржа.
Как сообщил банк, акционеры ВТБ одобрили обратный сплит, в результате которого номинал акции вырастет до 50 рублей с 1 копейки. В материалах банка указывается, что консолидация осуществляется в отношении более 26,8 триллиона обыкновенных акций, после этого их количество составит почти 5,4 миллиарда. Решение было принято на годовом собрании акционеров 7 июня, которое прошло в заочной форме.
Также пресс-служба ВТБ со ссылкой на первого зампреда Дмитрия Пьянова сообщила, что сейчас банк обсуждает вопрос выкупа получающихся дробных акций у миноритариев и планирует в ближайшее время представить рабочую схему этого.