https://1prime.ru/20240611/organichenie-849068788.html

Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ

Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа с 13 июня ограничит расчеты с акциями ВТБ

Московская биржа ограничит коды расчетов акциями ВТБ с 13 июня, с 11 июля по 14 июля расчетов не будет, говорится в сообщении торговой площадки. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:51+0300

2024-06-11T14:51+0300

2024-06-11T14:56+0300

экономика

мосбиржа

втб

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Московская биржа ограничит коды расчетов акциями ВТБ с 13 июня, с 11 июля по 14 июля расчетов не будет, говорится в сообщении торговой площадки."В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящей консолидацией, при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными Банк ВТБ… с 13 июня по 09 июля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 09 июля 2024 года", - говорится в сообщении.Там же указывается, что с 10 июля допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0; с 11 по 14 июля не будет допустимых кодов расчетов; с 15 июля будут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг."Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций Банк ВТБ (ПАО)", - добавляет биржа.Как сообщил банк, акционеры ВТБ одобрили обратный сплит, в результате которого номинал акции вырастет до 50 рублей с 1 копейки. В материалах банка указывается, что консолидация осуществляется в отношении более 26,8 триллиона обыкновенных акций, после этого их количество составит почти 5,4 миллиарда. Решение было принято на годовом собрании акционеров 7 июня, которое прошло в заочной форме.Также пресс-служба ВТБ со ссылкой на первого зампреда Дмитрия Пьянова сообщила, что сейчас банк обсуждает вопрос выкупа получающихся дробных акций у миноритариев и планирует в ближайшее время представить рабочую схему этого.

https://1prime.ru/20240610/banki-849046758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, втб, акции