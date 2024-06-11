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На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием

На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием - 11.06.2024, ПРАЙМ

На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием

Недостаток снарядов и износ западных орудий не позволяет содатам ВСУ успешно воевать, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы The Daily Mail. | 11.06.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Недостаток снарядов и износ западных орудий не позволяет содатам ВСУ успешно воевать, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы The Daily Mail.Согласно данным британского издания, украинская армия имеет самый разнообразный парк военной техники в мире, что делает снабжение и обслуживание группировки сложной задачей. Различные типы вооружения требуют разные запчасти, топливо и боеприпасы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазные типы военной техники, такие как танки, БМП, БТРы и артиллерия, имеют различные характеристики и требуют специфических боеприпасов. Но самая большая проблема связана с тем, что некоторые западные машины, включая британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1, были оснащены нарезными пушками, в то время как другие, например, американские Abrams и Leopard 2, имели гладкоствольные орудия, заметил автор материала.В агентстве подчеркнули, что Украина сталкивается с трудностями с доставкой снарядов и запчастей на передовую. Танки НАТО также сталкиваются с проблемой из-за своего веса, так как чернозем Донбасса может превратиться в болото, где увязает тяжелая военная техника.Западные танки, в особенности американский Abrams, подвержены поломкам из-за грязи, а необходимые запчасти не всегда доступны, заметили в издании.

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всу, оружие, сво