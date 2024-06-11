Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849057899.html
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием - 11.06.2024, ПРАЙМ
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием
Недостаток снарядов и износ западных орудий не позволяет содатам ВСУ успешно воевать, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы The Daily Mail. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:50+0300
2024-06-11T10:55+0300
всу
оружие
вооружения
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Недостаток снарядов и износ западных орудий не позволяет содатам ВСУ успешно воевать, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы The Daily Mail.Согласно данным британского издания, украинская армия имеет самый разнообразный парк военной техники в мире, что делает снабжение и обслуживание группировки сложной задачей. Различные типы вооружения требуют разные запчасти, топливо и боеприпасы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазные типы военной техники, такие как танки, БМП, БТРы и артиллерия, имеют различные характеристики и требуют специфических боеприпасов. Но самая большая проблема связана с тем, что некоторые западные машины, включая британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1, были оснащены нарезными пушками, в то время как другие, например, американские Abrams и Leopard 2, имели гладкоствольные орудия, заметил автор материала.В агентстве подчеркнули, что Украина сталкивается с трудностями с доставкой снарядов и запчастей на передовую. Танки НАТО также сталкиваются с проблемой из-за своего веса, так как чернозем Донбасса может превратиться в болото, где увязает тяжелая военная техника.Западные танки, в особенности американский Abrams, подвержены поломкам из-за грязи, а необходимые запчасти не всегда доступны, заметили в издании.
https://1prime.ru/20240606/bayden-848913905.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, оружие, сво
ВСУ, ОРУЖИЕ, Вооружения, СВО
10:50 11.06.2024 (обновлено: 10:55 11.06.2024)
 
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием

The Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и запасных стволов для артиллерии

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Недостаток снарядов и износ западных орудий не позволяет содатам ВСУ успешно воевать, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на материалы The Daily Mail.
Согласно данным британского издания, украинская армия имеет самый разнообразный парк военной техники в мире, что делает снабжение и обслуживание группировки сложной задачей. Различные типы вооружения требуют разные запчасти, топливо и боеприпасы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Разные типы военной техники, такие как танки, БМП, БТРы и артиллерия, имеют различные характеристики и требуют специфических боеприпасов. Но самая большая проблема связана с тем, что некоторые западные машины, включая британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1, были оснащены нарезными пушками, в то время как другие, например, американские Abrams и Leopard 2, имели гладкоствольные орудия, заметил автор материала.
В агентстве подчеркнули, что Украина сталкивается с трудностями с доставкой снарядов и запчастей на передовую. Танки НАТО также сталкиваются с проблемой из-за своего веса, так как чернозем Донбасса может превратиться в болото, где увязает тяжелая военная техника.
Западные танки, в особенности американский Abrams, подвержены поломкам из-за грязи, а необходимые запчасти не всегда доступны, заметили в издании.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю
6 июня, 14:36
 
ВооруженияВСУОРУЖИЕСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала