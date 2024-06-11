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Переданное Украине оружие не нанесет вред России, заявили в Болгарии

Переданное Украине оружие не нанесет вред России, заявили в Болгарии - 11.06.2024, ПРАЙМ

Переданное Украине оружие не нанесет вред России, заявили в Болгарии

Киев не запрашивал разрешения на атаки по российской территории болгарским оружием, указало Болгарское национальное радио (БНР) ссылаясь на Минобороны страны. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:56+0300

2024-06-11T15:56+0300

2024-06-11T15:59+0300

вооружения

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Киев не запрашивал разрешения на атаки по российской территории болгарским оружием, указало Болгарское национальное радио (БНР) ссылаясь на Минобороны страны.Там же отметили, что упомянутое военная техника на это неспособна."Тактико-технические характеристики старых советских систем, оружия и техники, предоставленных Болгарией, делают практически невозможным нанесение ударов по военным объектам на территории России с оборонительных позиций, занимаемых украинскими вооруженными силами", — указывается в заявлении ведомства. В Минобороны подчеркнули, что военная помощь со стороны Болгарии должна быть использована в соответствии с установленными нормами международного гуманитарного права и Устава ООН, в то время как сами власти страны условий по применению оружия не ставили.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право" атаковать "военные цели на территории России".Российское руководство, комментируя выступления западных лидеров об ударах по российской территории, назвало их безрассудными и заявляло, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

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болгария, украина, сво