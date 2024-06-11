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Макрон заявил, что не уйдет в отставку - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Макрон заявил, что не уйдет в отставку
Макрон заявил, что не уйдет в отставку - 11.06.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил, что не уйдет в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на результат парламентских выборов, отметил он изданию "Фигаро". | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:41+0300
2024-06-11T15:18+0300
политика
парламентские выборы
франция
эммануэль макрон
отставка
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ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на результат парламентских выборов, отметил он изданию "Фигаро".Так он ответил на вопрос о риске того, что крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) при победе на выборах может попросить его отставки."Не RN пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно", — сообщил французский лидер.По информации радиостанции Europe 1, Макрон среди своего окружения затрагивал вероятность своей отставки из-за назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).9 июня на выборах в Европарламент во Франции RN более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента страны. После этого Макрон объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://1prime.ru/20240611/makron-849063293.html
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парламентские выборы, франция, эммануэль макрон, отставка
Политика, парламентские выборы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, отставка
14:41 11.06.2024 (обновлено: 15:18 11.06.2024)
 
Макрон заявил, что не уйдет в отставку

Макрон заявил, что не уйдет в отставку, вопреки результату парламентских выборов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на результат парламентских выборов, отметил он изданию "Фигаро".
Так он ответил на вопрос о риске того, что крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) при победе на выборах может попросить его отставки.
"Не RN пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно", — сообщил французский лидер.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Французам что-то не нравится. В Кремле оценили проигрыш Макрона
12:30
По информации радиостанции Europe 1, Макрон среди своего окружения затрагивал вероятность своей отставки из-за назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).
9 июня на выборах в Европарламент во Франции RN более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента страны. После этого Макрон объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
 
Политикапарламентские выборыФРАНЦИЯЭммануэль Макронотставка
 
 
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