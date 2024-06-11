https://1prime.ru/20240611/otstavka-849068059.html

Макрон заявил, что не уйдет в отставку

Макрон заявил, что не уйдет в отставку - 11.06.2024, ПРАЙМ

Макрон заявил, что не уйдет в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на результат парламентских выборов, отметил он изданию "Фигаро". | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:41+0300

2024-06-11T14:41+0300

2024-06-11T15:18+0300

политика

парламентские выборы

франция

эммануэль макрон

отставка

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ПАРИЖ, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на результат парламентских выборов, отметил он изданию "Фигаро".Так он ответил на вопрос о риске того, что крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) при победе на выборах может попросить его отставки."Не RN пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно", — сообщил французский лидер.По информации радиостанции Europe 1, Макрон среди своего окружения затрагивал вероятность своей отставки из-за назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).9 июня на выборах в Европарламент во Франции RN более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента страны. После этого Макрон объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://1prime.ru/20240611/makron-849063293.html

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парламентские выборы, франция, эммануэль макрон, отставка