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Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам
Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам - 11.06.2024, ПРАЙМ
Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - это закон президента России Владимира Путина, фракции Госдумы не должны пытаться записать это на свой счёт,... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:04+0300
2024-06-11T15:04+0300
россия
пенсии
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - это закон президента России Владимира Путина, фракции Госдумы не должны пытаться записать это на свой счёт, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Это его закон. Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам, поэтому давайте мы здесь не будем, каждая фракция, пытаться записать это на свой счет", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник. Спикер ГД отметил, что президент всегда поддерживал людей старшего поколения, и вопросы пенсионеров всегда у него в повестке, и это решение было принято им в непростое время, когда "идет специальная военная операция, более 21 тысячи санкций введено в отношении России". "Были другие руководители, ...которые разрушали экономику, а есть руководители, которые создают силу, мощь, уважение нашей страны", - подчеркнул Володин.
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россия, пенсии, вячеслав володин
РОССИЯ, Пенсии, Вячеслав Володин
15:04 11.06.2024
 
Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам

Володин об индексация пенсий работающим пенсионерам: это закон Путина

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - это закон президента России Владимира Путина, фракции Госдумы не должны пытаться записать это на свой счёт, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Это его закон. Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам, поэтому давайте мы здесь не будем, каждая фракция, пытаться записать это на свой счет", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.
Спикер ГД отметил, что президент всегда поддерживал людей старшего поколения, и вопросы пенсионеров всегда у него в повестке, и это решение было принято им в непростое время, когда "идет специальная военная операция, более 21 тысячи санкций введено в отношении России".
"Были другие руководители, ...которые разрушали экономику, а есть руководители, которые создают силу, мощь, уважение нашей страны", - подчеркнул Володин.
 
РОССИЯПенсииВячеслав Володин
 
 
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