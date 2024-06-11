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Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам

Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам - 11.06.2024, ПРАЙМ

Володин назвал инициатора индексации пенсий работающим пенсионерам

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - это закон президента России Владимира Путина, фракции Госдумы не должны пытаться записать это на свой счёт,... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:04+0300

2024-06-11T15:04+0300

2024-06-11T15:04+0300

россия

пенсии

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - это закон президента России Владимира Путина, фракции Госдумы не должны пытаться записать это на свой счёт, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Это его закон. Это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам, поэтому давайте мы здесь не будем, каждая фракция, пытаться записать это на свой счет", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник. Спикер ГД отметил, что президент всегда поддерживал людей старшего поколения, и вопросы пенсионеров всегда у него в повестке, и это решение было принято им в непростое время, когда "идет специальная военная операция, более 21 тысячи санкций введено в отношении России". "Были другие руководители, ...которые разрушали экономику, а есть руководители, которые создают силу, мощь, уважение нашей страны", - подчеркнул Володин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсии, вячеслав володин