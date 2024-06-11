https://1prime.ru/20240611/podlodka-849060637.html

Ее возможности пугают. Америку очень обеспокоила самая мощная подлодка РФ

Ее возможности пугают. Америку очень обеспокоила самая мощная подлодка РФ - 11.06.2024, ПРАЙМ

Ее возможности пугают. Америку очень обеспокоила самая мощная подлодка РФ

В составе российской военно-морской флотилии, отправленной с визитом на Кубу, находится АПЛ "Казань", относящаяся к классу "Ясень-М". Эти подводные лодки... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T11:44+0300

2024-06-11T11:44+0300

2024-06-11T12:06+0300

вооружения

россия

атомная подводная лодка

сша

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. В составе российской военно-морской флотилии, отправленной с визитом на Кубу, находится АПЛ "Казань", относящаяся к классу "Ясень-М". Эти подводные лодки конкурируют с лучшими мировыми аналогами и способны изменить расстановку сил в открытом океане в пользу России, говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine.В статье рассказывается, что Россия направила на Кубу атомную подводную лодку класса "Ясень-М" в составе флотилии вместе с фрегатом "Адмирал Горшков", танкером-снабжения "Академик Пашин" и спасательным буксиром "Николай Чикер".При этом авторы статьи называют "Ясень-М" "мощнейшей из ударных подлодок России" и в то же время отмечают, что российская миссия – это один из ответов на эскалацию военной поддержки Украины Западом, включая разрешение Киеву применять поставленные ему дальнобойные ракеты "для глубоких ударов внутри России".В материале напоминается, что журнал The National Interest назвал "Ясень-М" "самой смертоносной подводной лодкой в мире" и, по сути, раскрыл, что этот класс российских подлодок внушает немалый страх Соединенным Штатам, поскольку "может существенно изменить расстановку сил в открытом океане в пользу России".Смертоносность подлодок "Ясень-М" объясняется в статье тем, что эти АПЛ способны "нести все существующие классы российских крылатых ракет и имеют установки вертикального пуска на 32 ракеты, а также десять торпедных аппаратов и ракетный комплекс малой дальности "Игла-М".Особо авторы отмечают то обстоятельство, что именно эти подлодки первыми получат гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" (первый пуск "Циркона" с корабля класса "Ясень-М" состоялся осенью 2021 года).Вместе с тем авторы подчеркивают, что возможности "Ясень-М" "уже вызвали серьезную обеспокоенность официальных лиц США", и приводят слова главы Северного командования США и американо-канадского командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерала Глена Ванхерк, заявившего, что "Ясень-М" создает "беспрецедентную угрозу для материковой части США, поскольку от способности этих подлодок нанести удар по американской территории крылатыми ракетами и снова исчезнуть в океане особенно трудно защититься".

https://1prime.ru/20240606/perebroska-848913608.html

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россия, атомная подводная лодка, сша