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В КЧР задержали высокопоставленных похитителей бюджетных средств - 11.06.2024, ПРАЙМ
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В КЧР задержали высокопоставленных похитителей бюджетных средств
В КЧР задержали высокопоставленных похитителей бюджетных средств - 11.06.2024, ПРАЙМ
В КЧР задержали высокопоставленных похитителей бюджетных средств
Силовики задержали в Карачаево-Черкесии состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей банду, похитившую десятки миллионов рублей, направленных... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:51+0300
2024-06-11T09:54+0300
происшествия
фсб
задержание
хищения
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Силовики задержали в Карачаево-Черкесии состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей банду, похитившую десятки миллионов рублей, направленных на развитие в республике сельского хозяйства. Об этом сообщила ЦОС ФСБ РФ. Установлено, что подозреваемые были причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Согласно сообщению, общий ущерб от их противоправной деятельности составил примерно 60 миллионов рублей. Также отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК России (мошенничество). У членов группы нашли и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.
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фсб, задержание, хищения
Происшествия, ФСБ, задержание, хищения
09:51 11.06.2024 (обновлено: 09:54 11.06.2024)
 
В КЧР задержали высокопоставленных похитителей бюджетных средств

ФСБ задержала в КЧР высокопоставленных похитителей 60 миллионов рублей из бюджета

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Силовики задержали в Карачаево-Черкесии состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей банду, похитившую десятки миллионов рублей, направленных на развитие в республике сельского хозяйства. Об этом сообщила ЦОС ФСБ РФ.
Установлено, что подозреваемые были причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства КЧР". Согласно сообщению, общий ущерб от их противоправной деятельности составил примерно 60 миллионов рублей.
Также отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК России (мошенничество). У членов группы нашли и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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