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Россия увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15 процентов - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15 процентов
Россия увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15 процентов - 11.06.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15 процентов
Россия в январе-апреле текущего года увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15% в годовом выражении - до 3,2 миллиона тонн; в денежном выражении импорт... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:36+0300
2024-06-11T15:36+0300
экономика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15% в годовом выражении - до 3,2 миллиона тонн; в денежном выражении импорт Китаем российских аграрных товаров превысил 2,6 миллиарда долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "В начале текущего года КНР уверенно остается лидером среди покупателей российского продовольствия. По данным ГТУ КНР, за январь-апрель 2024 года Россия поставила в Китай почти 3,2 миллиона тонн продукции АПК, что на 15% больше аналогичного прошлогоднего периода. В денежном выражении импорт Китая российских аграрных товаров превысил 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что около 36% стоимостного объема поставок приходилось на рыбу и морепродукты, 29% - на продукцию масложировой отрасли, 9,4% - на зерновые и зернобобовые культуры, 5,5% - на мясную и молочную продукцию, 2,6% - на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. В течение первых четырех месяцев 2024 года драйверами роста стали поставки ячменя (рост в 10 раз к аналогичному периоду 2023 года - до 297 тысяч тонн), гороха (рост в 15 раз, до 270 тысяч тонн), свекловичного жома (рост в два раза, до 174 тысяч тонн). Кроме того, в 19 раз увеличились отгрузки из России в Китай пшеницы, в 3,7 раза - сухого молока. Начались поставки готовых молочных продуктов, что является знаковым достижением для отечественной молочной отрасли. "Агроэкспорт" отмечает, что российско-китайская двусторонняя торговля активно развивается последние годы благодаря усилиям компаний при поддержке государственных органов и отраслевых объединений двух стран.
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россия, китай, апк
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, АПК
15:36 11.06.2024
 
Россия увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15 процентов

"Агроэкспорт": РФ в январе-апреле на 15% увеличила поставки продукции АПК в КНР

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года увеличила поставки продукции АПК в Китай на 15% в годовом выражении - до 3,2 миллиона тонн; в денежном выражении импорт Китаем российских аграрных товаров превысил 2,6 миллиарда долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"В начале текущего года КНР уверенно остается лидером среди покупателей российского продовольствия. По данным ГТУ КНР, за январь-апрель 2024 года Россия поставила в Китай почти 3,2 миллиона тонн продукции АПК, что на 15% больше аналогичного прошлогоднего периода. В денежном выражении импорт Китая российских аграрных товаров превысил 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 36% стоимостного объема поставок приходилось на рыбу и морепродукты, 29% - на продукцию масложировой отрасли, 9,4% - на зерновые и зернобобовые культуры, 5,5% - на мясную и молочную продукцию, 2,6% - на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.
В течение первых четырех месяцев 2024 года драйверами роста стали поставки ячменя (рост в 10 раз к аналогичному периоду 2023 года - до 297 тысяч тонн), гороха (рост в 15 раз, до 270 тысяч тонн), свекловичного жома (рост в два раза, до 174 тысяч тонн). Кроме того, в 19 раз увеличились отгрузки из России в Китай пшеницы, в 3,7 раза - сухого молока.
Начались поставки готовых молочных продуктов, что является знаковым достижением для отечественной молочной отрасли.
"Агроэкспорт" отмечает, что российско-китайская двусторонняя торговля активно развивается последние годы благодаря усилиям компаний при поддержке государственных органов и отраслевых объединений двух стран.
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