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Опасный поворот: Запад удумал принудить Россию к миру по-украински
Опасный поворот: Запад удумал принудить Россию к миру по-украински - 11.06.2024, ПРАЙМ
Опасный поворот: Запад удумал принудить Россию к миру по-украински
Позволив Киеву наносить удары вглубь России, США и ЕС хотят вынудить Кремль пойти на мировую на их условиях, передает издание Al Khaleej. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:27+0300
2024-06-11T09:27+0300
2024-06-11T09:27+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Позволив Киеву наносить удары вглубь России, США и ЕС хотят вынудить Кремль пойти на мировую на их условиях, передает издание Al Khaleej.Согласно изданию, в ЕС считают, что продолжение конфликта в Украине обременительно и дорого для западных бюджетов. При этом усиливается конкуренция с азиатскими рынками.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые западные страны позволили Украине использовать оружие, предоставленное НАТО, для нанесения ударов по России под предлогом защиты Харькова. Это решение направлено на эскалацию конфликта с Москвой, чтобы Россия задумалась о политическом урегулировании конфликта с Киевом и пошла на территориальные уступки.Однако такой военно-политический подход Запада может привести к применению Россией тактического ядерного оружия, подчеркнули в издании."Все несчастья и кризисы, возникшие в результате этого конфликта, покажутся незначительными по сравнению с той катастрофой, которая только может произойти", — заметил автор материала.В издании заключили, что украинский конфликт позволил укрепить популярность президента Путина, и трудно представить конкурента, способного соперничать с ним. Кроме того, стабильность в вооруженном конфликте на востоке Украины позволяет Кремлю более централизованно принимать решения.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ОАЭ
Опасный поворот: Запад удумал принудить Россию к миру по-украински
Al Khaleej: Запад вызовет катастрофу пострашнее последствий конфликта на Украине
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Позволив Киеву наносить удары вглубь России, США и ЕС хотят вынудить Кремль пойти на мировую на их условиях, передает
издание Al Khaleej.
Согласно изданию, в ЕС считают, что продолжение конфликта в Украине обременительно и дорого для западных бюджетов. При этом усиливается конкуренция с азиатскими рынками.
Некоторые западные страны позволили Украине использовать оружие, предоставленное НАТО, для нанесения ударов по России под предлогом защиты Харькова. Это решение направлено на эскалацию конфликта с Москвой, чтобы Россия задумалась о политическом урегулировании конфликта с Киевом и пошла на территориальные уступки.
Однако такой военно-политический подход Запада может привести к применению Россией тактического ядерного оружия, подчеркнули в издании.
"Все несчастья и кризисы, возникшие в результате этого конфликта, покажутся незначительными по сравнению с той катастрофой, которая только может произойти", — заметил автор материала.
В издании заключили, что украинский конфликт позволил укрепить популярность президента Путина, и трудно представить конкурента, способного соперничать с ним. Кроме того, стабильность в вооруженном конфликте на востоке Украины позволяет Кремлю более централизованно принимать решения.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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