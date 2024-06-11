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Во Франции загорелся Версаль - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Во Франции загорелся Версаль
Во Франции загорелся Версаль - 11.06.2024, ПРАЙМ
Во Франции загорелся Версаль
Во Франции во Версальском дворце зафиксировали пожар, пишет французское издание Le Figaro. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:33+0300
2024-06-11T18:51+0300
происшествия
пожар
франция
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Во Франции во Версальском дворце зафиксировали пожар, пишет французское издание Le Figaro."В Версальском дворце начался пожар, сообщили несколько интернет-пользователей, которые предоставили кадры на которых видны большие клубы дыма, поднимающиеся над замком", – указывается в публикации издания.Возгорание произошло на крыше в Мраморном дворе, где были расположены строительные леса. В тушении пожара принимали участие 97 пожарных.Пожарно-спасательная служба страны подтвердила данные. Ведомство отметило, что тушить возгорание начали в 15:30 (16:30 мск) 11 июня.Позже музей в соцсети Х сообщил, что дворец снова открыт для посетителей после кратковременной эвакуации. Уточняется, что никакого ущерба интерьерам или коллекциям нанесено не было.15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам де Пари начался пожар. Очаг возгорания находился у основания шпиля, посреди крыши, где в это время шли реставрационные работы. Пламя охватило кровлю собора на площади около тысячи квадратных метров. Были задействованы более 400 пожарных, от авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания. Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру следующего дня. Пожар уничтожил шпиль, уникальный деревянный каркас крыши исторического здания. Во время пожара обрушились часы, находившиеся на фасаде здания, пострадал главный орган, ряд произведений искусства и круглые витражи.
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пожар, франция
Происшествия, пожар, ФРАНЦИЯ
18:33 11.06.2024 (обновлено: 18:51 11.06.2024)
 
Во Франции загорелся Версаль

Le Figaro: над Версальским дворцом поднимается дым, на месте работают пожарные

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Во Франции во Версальском дворце зафиксировали пожар, пишет французское издание Le Figaro.
"В Версальском дворце начался пожар, сообщили несколько интернет-пользователей, которые предоставили кадры на которых видны большие клубы дыма, поднимающиеся над замком", – указывается в публикации издания.
Возгорание произошло на крыше в Мраморном дворе, где были расположены строительные леса. В тушении пожара принимали участие 97 пожарных.
Пожарно-спасательная служба страны подтвердила данные. Ведомство отметило, что тушить возгорание начали в 15:30 (16:30 мск) 11 июня.
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Позже музей в соцсети Х сообщил, что дворец снова открыт для посетителей после кратковременной эвакуации. Уточняется, что никакого ущерба интерьерам или коллекциям нанесено не было.
15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам де Пари начался пожар. Очаг возгорания находился у основания шпиля, посреди крыши, где в это время шли реставрационные работы. Пламя охватило кровлю собора на площади около тысячи квадратных метров. Были задействованы более 400 пожарных, от авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания. Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру следующего дня.
Пожар уничтожил шпиль, уникальный деревянный каркас крыши исторического здания. Во время пожара обрушились часы, находившиеся на фасаде здания, пострадал главный орган, ряд произведений искусства и круглые витражи.
 
ПроисшествияпожарФРАНЦИЯ
 
 
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