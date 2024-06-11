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Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда

Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда - 11.06.2024, ПРАЙМ

Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда

Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда, которые пройдут с 10 июня по 10 сентября 2024 года. По итогам конкурсов будут определены лучшие... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:09+0300

2024-06-11T13:09+0300

2024-06-11T13:09+0300

пресс-релизы

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Стартовали Всероссийские конкурсы в области охраны труда, которые пройдут с 10 июня по 10 сентября 2024 года. По итогам конкурсов будут определены лучшие работодатели, специалисты и организации в сфере охране труда со всей страны. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 11 сентября на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. "Всероссийские конкурсы по охране труда традиционно объединяют профессионалов со всей страны. Ежегодно в них участвуют порядка трех тысяч специалистов из более чем 40 отраслей экономики. В конкурсах среди организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда – более тысячи компаний нефтегазового сектора, обрабатывающего производства, финансового рынка, сферы услуг и других. Самые прогрессивные работодатели имеют возможность представить свои концепции и методы, поделиться с коллегами наиболее эффективными практиками организации безопасной трудовой среды. Приглашаем всех работодателей и специалистов принять участие в конкурсах", – отметил заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. В этом году Минтрудом России организованы шесть Всероссийских конкурсов, участники которых смогут побороться за звание лучших в сфере охраны труда. Запланировано проведение конкурсов: 1. "Лучший специалист по охране труда". К участию допускаются специалисты и руководители служб по охране труда и другие профессионалы, деятельность которых напрямую связана с охраной труда. По итогам конкурса будет определено 12 призеров в четырех номинациях. 2. "Лучший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда". Конкурс открыт для команд и индивидуальных участников из числа представителей региональных органов исполнительной власти. 3. "Лучшие цифровые решения по охране труда". К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые эффективно используют передовые технологии и искусственный интеллект в области охраны труда. 4. "Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда" — для компаний всех сфер экономики, действующих на территории России. В конкурсе представлены две категории: компании с численностью до 1000 сотрудников и компании с численностью более 1000 человек. 5. "Лучшая бюджетная организация в области охраны труда". Конкурс направлен на выявление лучших практик в государственных учреждениях. Заявки могут быть поданы ими самостоятельно или через региональные, отраслевые объединения работодателей или профсоюзы на местах. 6. "Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда". Конкурс будет проводиться по двум номинациям: для компаний с количеством сотрудников до 100 человек и для компаний свыше 100 человек. Минтруд России приглашает все заинтересованные стороны принять участие во Всероссийских конкурсах в области охраны труда. Заявки на участие во можно подать на сайте kot.vcot.info до 30 июня. Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет 11 сентября на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Напомним, всероссийские конкурсы в области охраны труда в различных номинациях проводятся с 2018 года и направлены на распространение лучших решений и практик, а также совершенствование культуры безопасности и ее постоянное развитие

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, минтруд