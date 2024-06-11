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ГД одобрила проекты о наказаниях за участие в нежелательных организациях

ГД одобрила проекты о наказаниях за участие в нежелательных организациях - 11.06.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила проекты о наказаниях за участие в нежелательных организациях

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые предусматривают уголовную и административную ответственность за... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:06+0300

2024-06-11T17:06+0300

2024-06-11T17:06+0300

нежелательные организации

госдума

законопроект

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые предусматривают уголовную и административную ответственность за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Кроме того, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы.Законопроекты об ответственности внесли в ГД в апреле. Авторами поправок в КоАП и УК РФ являются депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Пискарев ранее рассказал, что поправки позволят исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", поэтому за участие в деятельности любой нежелательной организации физлицам может грозить в том числе штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы. По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены. Депутат отмечал, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ уже выявила факты деструктивной деятельности таких иностранных организаций. Депутат Никита Чаплин ("Единая Россия") сообщил агентству РИА Новости, что принятие законопроекта является важным шагом в обеспечении безопасности и суверенитета России, так как позволит укрепить внутреннюю стабильность и обеспечить защиту национальных интересов. "Нежелательные организации могут подорвать основы нашего государства, пытаясь вмешиваться во внутренние дела России. Под большим давлением всегда находится самая эмоционально уязвимая категория граждан - это наша молодежь. Ребятам навязывают губительные идеологии и буквально насильно, используя угрозы, призывают совершать незаконные действия, которые часто приводят к трагическим последствиям", — пояснил он. Чаплин добавил, что причастность к таким организациям может представлять угрозу, так как создает площадку для распространения экстремистской идеологии, террористической деятельности или несанкционированной пропаганды. По его словам, такие действия подрывают межэтническую и межконфессиональную гармонию, снижают доверие к власти и могут привести к возникновению внутренних конфликтов. Законопроект о признании нежелательными организаций, учредителями которых являются иностранные госорганы, согласно пояснительной записке предусматривает возможность признания в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" деятельности иностранной или международной организации нежелательной на территории РФ, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства".

https://1prime.ru/20240409/terakt-847217962.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нежелательные организации, госдума, законопроект